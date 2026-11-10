El Gobierno pide paralizar TikTok en España tras detectar más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil

El Gobierno pide a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice de manera excepcional la actividad de TikTok en España tras detectar más de 1.000 vídeos con contenido de abuso sexual infantil.

El Gobierno ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice de manera excepcional la actividad de TikTok en España tras la investigación de la fundación Maldita.es, que ha detectado más de 1.000 vídeos con contenido de abuso sexual infantil en la red social. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado esta petición después de reunirse este martes con representantes de la plataforma y reclamar explicaciones sobre la difusión de este material.

«No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros, estaría suspendido desde ayer», afirmó Rego tras el encuentro. La ministra explicó que la empresa se ha comprometido a «estudiar y evaluar» la situación, pero criticó que no haya presentado «soluciones encima de la mesa», ni medidas técnicas, ni una propuesta de auditoría o mecanismos de verificación.

La petición a la AEPD se suma a la actuación iniciada el lunes por el Ministerio, que trasladó los hechos a la Fiscalía General del Estado para que investigue los posibles delitos y valore las medidas necesarias para proteger a los menores afectados. El departamento considera que la investigación pone de manifiesto deficiencias en los sistemas de detección y moderación de contenidos de TikTok, así como en el funcionamiento de sus mecanismos de recomendación.

Más de 48 millones de visualizaciones

La investigación de Maldita.es ha identificado más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil que acumulan más de 48 millones de visualizaciones, además de más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material. De ellos, más de 7.000 operarían en español.

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La fundación también ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios solicitan acciones a cambio de dinero y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Los resultados han provocado la reacción del Ministerio de Juventud e Infancia, que considera que las plataformas digitales deben asumir sus responsabilidades en la prevención de estos contenidos y garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

TikTok pide la investigación completa a Maldita.es

Por su parte, TikTok ha reclamado a Maldita.es que comparta «de forma completa» los resultados de su investigación para poder localizar y retirar el material. La compañía sostiene que la falta de acceso a esos hallazgos le está «impidiendo activamente localizar y eliminar este material» y dificulta la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad.

La plataforma asegura que el contenido sexualmente explícito con menores está prohibido y que utiliza tecnologías de detección y mecanismos de control para identificarlo y retirarlo. También ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta ante unos usuarios que, según afirma, evolucionan continuamente sus métodos para evitar ser detectados.