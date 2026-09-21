El Gobierno recurre ante el Supremo la suspensión de la "ley de nietos"

Decenas de españoles que viven en el extranjero acuden a votar el 16 de julio de 2023, en Ciudad de México (México).

El Gobierno de España ha presentado, a través de la Abogacía del Estado, un recurso de reposición ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión cautelar de suspender el derecho al voto de las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos y sus instrucciones posteriores. Este movimiento es el primer paso legal del Ejecutivo para agotar la vía ordinaria y poder elevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

La medida cautelar dictada por el Supremo, que atendía a las peticiones planteadas por el colectivo Iustitia Europa y el partido Vox, supuso la congelación de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los beneficiarios de esta legislación.

El Alto Tribunal justificó su resolución argumentando que el notable incremento de electores inscritos en el exterior entrañaba un "peligro fundado, real y serio" de afectar a la transparencia de los procesos electorales ante la existencia de posibles irregularidades en los trámites de nacionalización.

Argumentos de la Abogacía del Estado

Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado sostienen en su recurso que el pronunciamiento judicial incurre en un "exceso" y se fundamenta en premisas "erróneas":

Exceso en el objeto del proceso: La Abogacía señala que la demanda inicial se dirigía únicamente contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de julio, donde se declaraba no competente para revisar dichas reclamaciones, y no contra la instrucción de la ley ni contra los actos administrativos firmes de concesión de nacionalidad.

Ausencia de riesgo electoral: El Gobierno recalca que "no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo" en el exterior y añade que, en el supuesto de haberlo, sería mínimo y jamás justificaría cercenar el derecho de voto a cientos de miles de ciudadanos residentes fuera de España.

Con este recurso, el Ejecutivo busca restituir el pleno ejercicio del derecho al sufragio para los nuevos nacionales mientras el Supremo resuelve sobre el fondo del asunto.