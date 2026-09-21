RECURSO DE REPOSICIÓN
El Gobierno recurre ante el Supremo la suspensión de la "ley de nietos"
RECURSO DE REPOSICIÓN
El Gobierno de España ha presentado, a través de la Abogacía del Estado, un recurso de reposición ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión cautelar de suspender el derecho al voto de las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos y sus instrucciones posteriores. Este movimiento es el primer paso legal del Ejecutivo para agotar la vía ordinaria y poder elevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
La medida cautelar dictada por el Supremo, que atendía a las peticiones planteadas por el colectivo Iustitia Europa y el partido Vox, supuso la congelación de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los beneficiarios de esta legislación.
El Alto Tribunal justificó su resolución argumentando que el notable incremento de electores inscritos en el exterior entrañaba un "peligro fundado, real y serio" de afectar a la transparencia de los procesos electorales ante la existencia de posibles irregularidades en los trámites de nacionalización.
Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado sostienen en su recurso que el pronunciamiento judicial incurre en un "exceso" y se fundamenta en premisas "erróneas":
Con este recurso, el Ejecutivo busca restituir el pleno ejercicio del derecho al sufragio para los nuevos nacionales mientras el Supremo resuelve sobre el fondo del asunto.
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