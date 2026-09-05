El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de inmigrantes

El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado.

En concreto, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

Esta se justifica en que concurren "razones de interés general" vinculadas a la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional y señala que la ocupación solicitada "responde a la necesidad de disponer de medios e instalaciones adecuados para el ejercicio de funciones públicas vinculadas a la atención humanitaria y a la gestión de la situación de crisis existente".

La resolución detalla que la ocupación se materializará mediante la instalación, "con carácter provisional" hasta el 31 de diciembre de 2026, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.

"Puertos del Estado ha emitido el correspondiente informe, en el que concluye que, aun pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria, concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto", recoge el texto.

La decisión del Ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad de Ceuta, votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas para ubicar a los migrantes.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses.