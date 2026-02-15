El Gobierno trabaja en un real decreto para paliar los daños de las borrascas

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, informó que el Gobierno de España trabaja en un real decreto ley para paliar los daños de las borrascas en infraestructuras rurales, especialmente en los caminos de acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas. Durante su visita a Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota, García Bernal destacó que el Ejecutivo busca “estar en el territorio”, mientras el ministro Luis Planas se encuentra en Andalucía. Subrayó la importancia de coordinarse con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para garantizar que la ayuda llegue de manera rápida y efectiva a los afectados.

La secretaria de Estado explicó que “probablemente, en dos semanas tendremos un real decreto ley a nivel interministerial para ayudar junto con las administraciones autonómicas y locales, tanto en Andalucía como en Extremadura”. Las obras de reparación serán ejecutadas por Tragsa bajo la dirección de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), asegurando estándares técnicos y rapidez en la ejecución.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, indicó que “los trámites posteriores” se gestionarán a través de la delegación del Gobierno y mostró su disposición a colaborar con los ayuntamientos cuando se publique la tramitación del decreto. Además, el 16 de febrero se reunirán con comunidades de regantes afectadas por los daños en Don Benito, con el objetivo de evaluar necesidades concretas y coordinar soluciones inmediatas.