Los golpistas consideraban al rey objetivo “a batir y anular”

En un documento encabezado por “militares españoles” se dan unas consignas para actuar después del golpe del 23-F en el que afirman que el primer fallo fue “dejar al Borbón libre” y tratarle como un caballero por lo que consideran que se convirtió en un “objetivo a batir y anular”. Además añaden una serie de recomendaciones para actuar en “acciones sucesivas”. El citado papel está manuscrito y forma parte de los documentos de la planificación del golpe de Estado que se hicieron a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros. No obstante, este documento parece escrito con posterioridad ya que señala que los militares “no están decepcionados por los acontecimientos del 23-F y que no es el momento de hacer críticas de lo que debieron hacer los heroicos camaradas de armas y sí en cambio analizar qué es lo que habrá que hacer de ahora en adelante”.

En el citado escrito exponen cómo pueden reaccionar ante los “fallos” que tienen que “corregir para “actuaciones sucesivas” y también apuntan unas “sugerencias para el futuro” y en entre ellas señala como el “primer fallo” haber dejado al “Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”. Creen que ahora el rey seguirá adelante con su “intento suicida” de tener un Gobierno con los socialistas. Por lo que afirman que no puede ser considerado “ni como un símbolo a respetar”: “Es por tanto un objetivo a batir y anular”. Precisamente la Corona era considerada como un elemento indispensable para que saliera adelante el golpe militar que habían planificado para el 23-F de 1981.

Un general de presidente

Así lo recoge el croquis que fechado en noviembre de 1980, que forma parte del citado documento de planificación del golpe. Después de analizar varias opciones de Gobierno para que el levantamiento triunfe, consideran que la única viable es una operación “civil con complemento militar” y para ello plantean que la presidencia del Gobierno sea para un general con talante liberal. Citan a Gutiérrez Mellado, Saénz de Santamaría o Díez Alegría. Creen que con esta medida ofrecen un “antídoto al golpismo”. Sobre su viabilidad señalan que tiene “credibilidad casi todo” si se dan dos condiciones. Una sería reclutar al general de esas características y otra, contar con el “apoyo de la Corona”. También señalan la necesidad de introducir “dispositivos de seguridad” que garanticen que los componentes actúen en la forma prevista.

Además, el nombre de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, aparece mencionado en varias ocasiones. Los autores bosquejan el contexto previo al golpe de Estado a partir de tres tipos de operaciones que estarían en marcha en ese momento, un año antes del intento del intento de levantamiento: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas cívico-militares.