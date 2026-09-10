Los pleitos por despido en Ourense escalan a su cifra más alta en 12 años

Los juzgados de lo Social de Ourense registraron en 2025 un notable incremento en la litigiosidad laboral. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la provincia cerró el año con 579 despidos resueltos, su cifra más elevada desde 2013, cuando se contabilizaron 622 tras la reforma laboral que abarató la salida de los trabajadores de sus empresas.

Este repunte ocurre en un escenario de saturación inédito, alcanzando un récord de 3.334 asuntos resueltos en la provincia (frente a los 1.761 en 2013). El fenómeno responde a la adaptación a la reforma laboral de 2021 -que busca frenar la temporalidad potenciando el contrato indefinido y el fijo discontinuo- en una economía fuertemente condicionada por la estacionalidad del sector servicios.

Por tipo de procedimiento, las reclamaciones de cantidad y contrato lideraron la actividad con 1.608 casos, seguidas de la Seguridad Social (1.145), los despidos (579) y los conflictos colectivos (2).

En el plano económico, los trabajadores ourensanos obtuvieron 3,96 millones de euros en indemnizaciones por despido. Unos 1,76 millones correspondieron a 211 sentencias favorables (8.270 euros de media). Asimismo, el 50,7% de los despidos (217 procesos) se resolvió mediante conciliación judicial, sumando 2,20 millones e indemnizaciones medias de 10.127 euros. Un montante total que queda lejos de los 6,48 millones de 2013, cuando la indemnización media por trabajador duplicaba la actual.