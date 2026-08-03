Gráfico | España atrajo hasta junio a casi 46,6 millones de turistas

España recibió casi 46,6 millones de visitantes extranjeros en los seis primeros meses del año, un 4,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto total de los turistas internacionales se situó en 63.800 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año previo.

Solo en junio llegaron al país 9,7 millones de turistas internacionales, que realizaron un gasto de 13.579 millones de euros, un 4% más en tasa interanual. En estos seis primeros meses de 2026, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, al concentrar el 17% del total, por delante de Alemania (11,7%) y Francia (7,4%). Por comunidades autónomas, Canarias concentra el 18,6% del gasto, seguida de Cataluña (18,5%) y la Comunidad de Madrid (15,7%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en el primer semestre fueron Reino Unido, con más de 9,9 millones y un aumento del 4,3%, Alemania, con casi 5,7 millones y una caída del 1,1%, y Francia, con cerca de 5,6 millones y un incremento del 1%. Además, las comunidades que más turistas recibieron en la primera mitad del año fueron Cataluña (9,6 millones y un aumento del 3,5%), Canarias (7,8 millones y -0,6%) y Andalucía (7,3 millones y +7,9%).

Incremento del gasto

Sobre el gasto entre enero y junio, Canarias (con el 18,6% del total), Cataluña (18,5%) y Comunidad de Madrid (15,7%) fueron las de mayor gasto acumulado. De vuelta a junio, el gasto medio por turista fue de 1.393 euros, con un incremento anual del 1,1%, mientras que el gasto medio diario creció un 0,7%, hasta los 211 euros. Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en junio fueron Reino Unido (con el 20,6% del total), Alemania (11,1%) y Francia (6,5%). Asimismo, el gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 7,1% en tasa anual, el de los de Alemania no varió, mientras que el de los de Francia descendió un 6,3%.

En el caso de llegada de visitantes, Reino Unido fue el principal país de residencia, con casi 2,3 millones de turistas y un aumento del 6,8% respecto a junio de 2025. De Alemania llegaron 1,2 millones (-5,9%) y de Francia cerca de un millón (-1,7%).

En una clasificación por comunidades autónomas, Baleares fue el primer destino principal en junio, con el 23,3% del total, seguido de Cataluña (20,8%) y Andalucía (15,7%). A las Islas Baleares llegaron un 0,6% más de visitantes que en junio de 2025, en tanto que el número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 1,4% y a Andalucía vinieron un 7,4% más. En cuanto a gasto, las autonomías de destino principal con mayor peso en junio fueron Baleares (con el 21,8% del total), Cataluña (20,1%) y Andalucía (14,6%). El gasto de los turistas aumentó un 4,2% en tasa anual en el archipiélago mallorquín, un 5,7% en Cataluña y un 3,5% en Andalucía.