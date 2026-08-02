El turismo ve Ourense como lugar de paso por falta de oferta cultural

La ciudad de Ourense enamora a sus visitantes con su arquitectura, la tranquilidad de sus calles y su excelente gastronomía, aunque la falta de oferta turística y el abandono de ciertas zonas empañan la experiencia. Según los testimonios de los turistas, la balanza entre el encanto patrimonial y el descuido de la ciudad es el principal motivo de debate.

Juan Antonio, que ha llegado desde Bilbao, destaca que la arquitectura de Ourense “tiene un estilo románico muy característico”. Mientras, Inés, de Sevilla, elogia el paisaje verde de la provincia, pero lamenta que la piscina de As Burgas está cerrada. Este es un reclamo generalizado entre todos los turistas. Carlos, procedente de Barcelona, lamenta que “no se exploten un poco más los restos romanos”. La falta de masificación es un fuerte punto a favor para la zona. Alba, de Girona, valora enormemente “la tranquilidad con la que puedes pasear”. Sin embargo, la escasez de actividades resulta evidente para quienes buscan mayor dinamismo. Carmen señala que es una pena que haya “tan poca oferta cultural”, y Vanesa añade que “hay pocas cosas que hacer más allá de pasear y bañarse”. También llama la atención el “abandono” de algunas zonas del casco histórico.

Juan Antonio, Bilbao

Juan Antonio, Bilbao. | La Región

Para Juan Antonio destaca la arquitectura de la cuidad. “Lo que más me gusta es, sin duda, la arquitectura, Ourense tiene un estilo románico muy característico”. Mientras que se lamenta del estado del mercado de la ciudad, “me da pena ver que algunos de los puestos del mercado estén dejados”

Alba, Girona

Alba, Girona | La Región

Alba pone en valor la tranquilidad de la ciudad, “lo mejor de todo es la tranquilidad con la que puedes pasear por las calles, se agradece que no haya masificaciones”. Para esta turista el punto negativo son las obras para acceder a la ciudad, “hemos venido en coche desde Vigo y hay demasiada obras en la autovía”.

Adrián y Merlina, Tenerife

Adrián y Merlina, Tenerife. | La Región

La pareja de turistas canarios destacó el tamaño de la ciudad permitiendo llegar rápidamente de un punto a otro y también “la ciudad tiene una mezcla de moderno y antiguo que me gusta mucho; sentenció Merlina. Para Adrián destacó poder encontrar grandes cosas en Ourense pese al tamaño de la ciudad. Como punto negativo, el abandono en el casco antiguo les llamó la atención."He visto bastante abandono por el casco antiguo de la ciudad, es un poco triste que se descuiden esos edificios”, apuntó el turista mientras que Merlina echa en falta más bares.

Carmen y Francisco, Almeria

Carmen y Francisco, Almería. | La Región

Carmen quedó enamorada de la Ribeira Sacra y pide un mayor reconocimiento para los vinos de dicha D.O. “La Ribeira Sacra me ha fascinado, los viñedos de allí deberían tener más reconocimiento”, sentencia. Mientras, Francisco disfrutó del casco antiguo de la ciudad, "no tiene nada que envidiar al de otras ciudades europeas; pecamos mucho de viajar fuera y no valorar lo que tenemos aquí” Por contra, ambos echaron en falta una mayor oferta de actividades a realizar en la ciudad, “quizá en otras ciudades de Galicia hemos podido hacer más actividades” dijo el turista almeriense.

Carlos, Sonia, Montse, Vanesa y Aitana, Barcelona

Carlos, Sonia, Montse, Vanesa y Aitana, Barcelona. | La Región

Este grupo de turistas catalanes destacan la condición de ciudad termal de Ourense. Para Carlos, "la fuente de As Burgas, parace magia" mientras que tanto él como Montse echan en falta un oferta cultural que explique y explote más la historia termal en Ourense. “Al ser una ciudad con tanta historia me esperaba que tuviesen algún museo donde conocer mejor la historia termal”, explica Sonia. La arquitectura, la gente y sus paisajes también fueron destacados por Montse, Sonia, Vanesa y Aitana. “Me ha gustado la zona de vinos, había muchos locales y buen ambiente desde última hora de la tarde”, explica Sonia. La red de transporte urbano fue un auténtico reto para estos turistas, "coger el bus urbano es un gran reto para los que venimos de fuera, te haces un lío; es más fácil ir andando”, declaran Montse y Vanesa.

Olimpia, David y Rubén, Bilbao

Olimpia, David y Rubén, Bilbao . | La Región

Esta familia procedente de Bilbao coinceden en destacar como aspecto positivo de la provincia su gran oferta gastronómica. Para Rubén visitar Ourense fue como estar en casa, "me he sentido como en casa, porque aquí la gastronomía también es espectacular y a muy buen precio”. David por su parte destacó la oferta vinícola, “me ha parecido muy interesante toda la tradición del vino, hemos visitado algunas bodegas donde nos han contado sus procesos”. Olimpia no se olvidó de la Ribeira Sacra y pide que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, “la Ribeira Sacra es impresionante, merece ser Patrimonio de la Humanidad, aunque ahora está menos masificada”. En el aspecto contrario, el calor, el estado de las carreteras o lo poco cuidado que está el casco histórico fueron algunos de los puntos negativos expresado por Olimpia, David y Rubén de su visita a Ourense.

Suso, Asturias

Suso, Asturias. | La Región

Suso reconoce que una de las razones por las que visita la provincia es su oferta termal, "es el destino perfecto para mí, porque no me gusta la playa; disfrutaré de las aguas termales”. Por el contrario y al igual que otros turistas lamenta la poca oferta cultural que hay en la ciudad, "es una pena que haya tan poca oferta cultural, hay una gran plaza donde hacer actividades”.

Daniel, Girona

Daniel, Girona | La Región

Daniel, turista procedente de Girona, remarcó la calidad y buen hacer de la gastronomía ourensana. “He comido como un rey, hay productos de muy buena calidad y aquí saben bien cómo prepararlos”, expresó. En su visita lamentó no poder disfrutar del tren turístico a las termas debido a su limitación horaria, "queríamos coger el tren turístico a las termas, pero solo funciona los fines de semana”.

Guadalupe, México

Guadalupe, México, acompañada de su familia. | La Región

Guadalupe, turista mexicana, centró sus comentarios en la herencia romana presente en la ciudad de Ourense. La turista destacó el tamaño y el estado de conservación del Puente Romano de la ciudad, "el puente romano es increíble, pensaba que sería más pequeño; me alegra que este cuidado”. Sin embargo, lamentó que otros restos romanos presentes en Ourense no estén tan bien cuidado como el puente, "creo que los otros restos romanos están un poco olvidados”.

Susana, Asturias

Susana, Asturias. | La Región

Para Susana, asturiana visitante Ourense, el clima tuvo una incidencia directa en su visita a la ciudad. Puso en valor las termas con las que cuenta la ciudad pero reconoció que el excesivo calor afectó un poco a la experiencia, "las termas son un lujo, aunque creo que las habría disfrutado más en invierno con más frío”. Visitar Ourense durante el mes de julio implicar enfrentar las altas temperaturas, algo que Susana sabía pero reconoció echar en falta más espacios verdes para resguardarse durante la jornada, "me esperaba más zonas verdes por la ciudad”.

Inés, Sevilla

Inés, Sevilla. | La Región

“Lo que más me gusta es todo el paisaje verde, al venir de Sevilla se aprecia mucho; da mucha vida”, explicó Inés quien llegó de visita a Ourense procedente de Sevilla. Pero esta joven turista lamentó que la piscina de As Burgas estuviera cerrada, "no entiendo muy bién por qué tienen cerrada la piscina de As Burgas, la fuente me parece increíble”.

Daniel, Sevilla

Daniel, Sevilla | La Región

Daniel, joven turista sevillano, reconoció que pese al calor que está presente en Ourense durante el día, las noches ourensanas donde la temperatura baja y refresca le permiten dormir cómodamente, "poder dormir por las noches está siendo lo mejor; aunque haga calor por el día, después siempre refresca”. En línea con otros de los turistas entrevistado, coincide en destacar el mal estado de los edificios de la zona vieja de la ciudad, "hay muchos edificios deteriorados y apuntalados, parece que pueden caer”.