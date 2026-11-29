Una mano introduce en una urna una papeleta al Congreso de los Diputados

La participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, a las 14.00 horas se sitúa en el 45,75 %, lo que supone 5,27 puntos porcentuales más que en los comicios de julio de 2023 (40,48 % a esa misma hora) y 7,82 puntos porcentuales por encima de noviembre de 2019 (37,93 %). En total, han votado hasta esta hora 16.449.927 personas, 2.223.035 más que en el primer avance de 2023, según los datos del Ministerio del Interior con el 99,99 % de las mesas comunicadas en la actualización de las 14.43 horas.

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes se registran en la Comunidad Valenciana (50,94 %), La Rioja (50,85 %) y Aragón (49,24 %). También superan la media nacional Navarra (49,07 %), Castilla-La Mancha (48,03 %), la Región de Murcia (47,67 %), el País Vasco (47,39 %), la Comunidad de Madrid (47,19 %) y Cantabria (46,28 %).

Por debajo del 45,75 % quedan Cataluña (45,22 %), Extremadura (44,97 %), el Principado de Asturias (44,97 %), Castilla y León (44,81 %), Andalucía (44,13 %), Galicia (43,79 %) e Islas Baleares (43,09 %), además de Canarias (35,37 %, donde los colegios abren una hora más tarde que en la Península), Ceuta (38,40 %) y Melilla (34,13 %).

Mayores subidas y bajadas por comunidades

Las mayores subidas frente al avance de 2023 corresponden a Ceuta (+10,96 puntos porcentuales), Melilla (+10,84), el País Vasco (+10,19), Cataluña (+8,44) y Navarra (+7,80). La participación sube en el resto de comunidades excepto en Extremadura, donde desciende 0,19 puntos porcentuales.

Participación por provincias

A nivel provincial, encabezan la participación Valencia (51,58 %), Castellón (51,39 %) y La Rioja (50,85 %), seguidas por Zaragoza (49,98 %), Alicante (49,81 %), Navarra (49,07 %) y Guadalajara (49,04 %). En el lado opuesto figuran Melilla (34,13 %), Santa Cruz de Tenerife (35,32 %), Las Palmas (35,41 %), Ceuta (38,40 %) y Lleida (42,25 %).

El desglose de participación y variación respecto a 2023 por provincias es el siguiente: