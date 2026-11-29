Gráfico | La participación a las 14 horas alcanza un récord histórico: el 45,75%, cinco puntos más que en 2023
CIFRA RÉCORD
La participación en las elecciones generales de este 29-N alcanza el 45,75 % hasta las 14.00 horas, con 16.449.927 votantes y 5,27 puntos porcentuales más que en 2023, liderada por Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón.
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La participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, a las 14.00 horas se sitúa en el 45,75 %, lo que supone 5,27 puntos porcentuales más que en los comicios de julio de 2023 (40,48 % a esa misma hora) y 7,82 puntos porcentuales por encima de noviembre de 2019 (37,93 %). En total, han votado hasta esta hora 16.449.927 personas, 2.223.035 más que en el primer avance de 2023, según los datos del Ministerio del Interior con el 99,99 % de las mesas comunicadas en la actualización de las 14.43 horas.
Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes se registran en la Comunidad Valenciana (50,94 %), La Rioja (50,85 %) y Aragón (49,24 %). También superan la media nacional Navarra (49,07 %), Castilla-La Mancha (48,03 %), la Región de Murcia (47,67 %), el País Vasco (47,39 %), la Comunidad de Madrid (47,19 %) y Cantabria (46,28 %).
Por debajo del 45,75 % quedan Cataluña (45,22 %), Extremadura (44,97 %), el Principado de Asturias (44,97 %), Castilla y León (44,81 %), Andalucía (44,13 %), Galicia (43,79 %) e Islas Baleares (43,09 %), además de Canarias (35,37 %, donde los colegios abren una hora más tarde que en la Península), Ceuta (38,40 %) y Melilla (34,13 %).
Mayores subidas y bajadas por comunidades
Las mayores subidas frente al avance de 2023 corresponden a Ceuta (+10,96 puntos porcentuales), Melilla (+10,84), el País Vasco (+10,19), Cataluña (+8,44) y Navarra (+7,80). La participación sube en el resto de comunidades excepto en Extremadura, donde desciende 0,19 puntos porcentuales.
Participación por provincias
A nivel provincial, encabezan la participación Valencia (51,58 %), Castellón (51,39 %) y La Rioja (50,85 %), seguidas por Zaragoza (49,98 %), Alicante (49,81 %), Navarra (49,07 %) y Guadalajara (49,04 %). En el lado opuesto figuran Melilla (34,13 %), Santa Cruz de Tenerife (35,32 %), Las Palmas (35,41 %), Ceuta (38,40 %) y Lleida (42,25 %).
El desglose de participación y variación respecto a 2023 por provincias es el siguiente:
- A Coruña: 43,76 % (+5,34 puntos porcentuales)
- Alicante: 49,81 % (+4,45)
- Albacete: 48,07 % (+3,50)
- Almería: 46,37 % (+5,44)
- Araba/Álava: 45,59 % (+9,36)
- Asturias: 44,97 % (+5,93)
- Ávila: 44,65 % (+1,40)
- Badajoz: 44,75 % (-0,15 puntos porcentuales)
- Barcelona: 45,66 % (+8,58)
- Vizcaya: 47,29 % (+10,70)
- Burgos: 45,54 % (+5,28)
- Cáceres: 45,34 % (-0,26 puntos porcentuales)
- Cádiz: 42,69 % (+3,37)
- Cantabria: 46,28 % (+3,29)
- Castellón: 51,39 % (+4,93)
- Ceuta: 38,40 % (+10,96)
- Ciudad Real: 47,27 % (+1,81)
- Córdoba: 44,83 % (-1,23)
- Cuenca: 48,60 % (+3,19)
- Guipúzcoa: 48,37 % (+9,75)
- Girona: 43,53 % (+8,87)
- Granada: 45,26 % (+1,80)
- Guadalajara: 49,04 % (+8,01)
- Huelva: 42,14 % (+2,76)
- Huesca: 46,85 % (+5,57)
- Islas Baleares: 43,09 % (+5,82)
- Jaén: 43,85 % (-2,05 puntos porcentuales)
- La Rioja: 50,85 % (+5,10)
- Las Palmas: 35,41 % (+6,67)
- León: 42,74 % (+3,20)
- Lleida: 42,25 % (+7,20)
- Lugo: 42,66 % (+5,40)
- Madrid: 47,19 % (+6,37)
- Málaga: 42,86 % (+2,75)
- Melilla: 34,13 % (+10,84)
- Murcia: 47,67 % (+3,43)
- Navarra: 49,07 % (+7,80)
- Ourense: 43,96 % (+4,93)
- Palencia: 45,61 % (+4,53)
- Pontevedra: 44,17 % (+3,86)
- Salamanca: 44,71 % (+2,97)
- Santa Cruz de Tenerife: 35,32 % (+6,25)
- Segovia: 46,95 % (+3,08)
- Sevilla: 45,12 % (+2,35)
- Soria: 45,65 % (+4,94)
- Tarragona: 45,27 % (+7,72)
- Teruel: 47,74 % (+5,82)
- Toledo: 48,01 % (+2,67)
- Valencia: 51,58 % (+4,81)
- Valladolid: 45,77 % (+3,18)
- Zamora: 43,37 % (+2,50)
- Zaragoza: 49,98 % (+7,70)
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