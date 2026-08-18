Un incendio forestal activo en A Gudiña moviliza un amplio operativo bajo el aviso naranja por calor: "O pouco que quedou sen arder o ano pasado"
Carracedo da Serra
Un incendio forestal permanece activo en Carracedo da Serra, en A Gudiña, en pleno aviso naranja por calor.
Un incendio forestal permanece activo este martes en A Gudiña, en una jornada marcada por el aviso naranja por altas temperaturas en la comarca y en otras partes de la provincia de Ourense. El fuego se localiza en la zona de Carracedo da Serra y, según los datos disponibles a las 12:00 horas, ha obligado a movilizar un amplio dispositivo para tratar de controlar las llamas.
En el operativo participan tres agentes, seis brigadas, tres vehículos motobomba y una pala, además de un técnico. Por medios aéreos, trabajan en la zona ocho aviones y cuatro helicópteros.
Las elevadas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas complican las labores de extinción, mientras los medios desplazados trabajan para controlar el avance de las llamas. Por el momento no se conoce la extensión quemada.
Varios usuarios lamentan este nuevo fuego en una zona muy castiagada durante el verano de 2025 con comentarios como "O pouco que quedou sen arder o ano pasado" o "Lo poco que queda vivo".
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