Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte, las distintas formaciones han difundido sus programas electorales con planteamientos diferenciados sobre el papel del Estado, la fiscalidad y la gestión de los servicios públicos. Esta comparativa separa los bloques temáticos y recoge medidas atribuidas en distintos análisis de campaña a PSOE, PP, VOX, FRENTE AMPLIO Y BNG.

Vivienda

El acceso a la vivienda contrapone las fórmulas centradas en la oferta, la seguridad jurídica o la desregulación con la intervención pública, el control de rentas y la movilización de suelo:

PSOE: Propone movilizar anualmente un 1 % del PIB para el acceso a la vivienda, desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (con 7.000 millones de euros), consolidar CASA 47 con un parque público estatal de 100.000 viviendas, destinar más de 25.000 millones a través del ICO, congelar temporalmente las rentas por encima de los índices de referencia en zonas tensionadas, crear un impuesto progresivo a viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler asequible y mantener la protección frente a desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

PP: Propone construir un millón de viviendas, aprobar una nueva Ley del Suelo, derogar la Ley de Vivienda (eliminando zonas tensionadas e índices de precios), reducir el IVA de compra de primera vivienda del 10 % al 4 % para menores de 40 años (con pago fraccionado y ampliación del aval público de hasta el 20 %), crear la Hucha Hogar Joven, aplicar un IVA del 4 % a la rehabilitación de vivienda habitual, incentivar renovaciones de alquiler por tres años con subidas por debajo del IPC y facilitar el desalojo de ocupas en 48 horas por orden judicial.

Vox: Defiende que todo programa de vivienda pasa por el control de fronteras y la prioridad nacional en vivienda protegida, social o ayudas al alquiler; plantea reformar la Ley del Suelo, derogar la Ley de Vivienda, aplicar un IVA del 0 % y bonificación del 100 % del ITP en la primera vivienda habitual de una familia española, prohibir el arrendamiento a inmigrantes irregulares y promover desalojos por okupación en menos de 24 horas.

Frente Amplio: Plantea destinar el 1 % del PIB anual (unos 17.000 millones de euros) para incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, blindar el artículo 47 de la Constitución, topar los alquileres en zonas tensionadas vinculándolos al 25 % de la renta neta media del hogar de la sección censal (con un máximo de 600 euros mensuales en pisos tipo de 80 m²), extinguir en un máximo de 3 años las licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas y elevar su IVA al 21 %, suprimir el régimen fiscal especial de las SOCIMI y las EDAV y crear un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos en determinados supuestos de grandes tenedores y sociedades.

BNG: Propone topar por ley los precios de los alquileres, prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, destinar el 3 % de los Presupuestos Generales del Estado a un parque público de alquiler permanente, transferir gratuitamente a Galicia los activos de la Sareb y los edificios sin uso de Defensa, eliminar deducciones en el IRPF a propietarios que alquilen por encima del índice de referencia y facilitar un canon sobre viviendas vacías de grandes tenedores (desde 10 euros/m² con subidas anuales acumuladas).

Economía, impuestos y empleo

En economía, fiscalidad y mercado laboral chocan las rebajas generalizadas de impuestos y la reducción de gasto público con el aumento de la tributación a grandes fortunas y corporaciones, la subida del SMI y la reducción de jornada:

PSOE: Compromete blindar por ley el SMI por encima del 60 % del salario medio, crear una deducción en el IRPF condicional a la evolución de los precios para rentas medias y bajas, elevar la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros hasta un máximo del 35 %, aumentar la tasa a las grandes tecnológicas y la tasa Tobin (del 0,2 % al 0,4 %), aprobar una Ley de Salarios Justos, completar la reducción de jornada a 37,5 horas e incentivar en la negociación colectiva el avance hacia las 35 horas.

PP: Plantea una auditoría del gasto en los primeros cien días, reducir ministerios, altos cargos y asesores, deflactar el IRPF, eximir del IRPF a quienes cobren el SMI (con actualización automática) y reducir el IRPF de jóvenes y autónomos de 18 a 35 años (100 % el primer año, 75 % el segundo, 50 % el tercero y 25 % el cuarto), aplicar el IVA del 0 % a alimentos básicos (incluidos carne, pescado y conservas), aprobar un Estatuto del Contribuyente, ofrecer cuota cero a nuevos autónomos durante el primer año (y el segundo si no alcanzan el SMI), eximir de cobrar y declarar el IVA a autónomos con facturación inferior a 85.000 euros, bonificar al 100 % la cuota empresarial del primer trabajador contratado un año (y 50 % el segundo) y dar un cheque de formación en IA a cada trabajador.

Vox: Plantea una rebaja de IRPF (con reducciones según el número de hijos), IVA y Impuesto de Sociedades, una cuota cero para autónomos con ingresos por debajo del SMI y progresiva desde 50 euros por encima, derogar la legislación laboral vigente, controlar el déficit y la deuda mediante la reducción del gasto público superfluo y aprobar un Plan Nacional de Reindustrialización.

Frente Amplio: Propone avanzar hacia una jornada laboral máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial (empezando por 37,5 horas y 35 horas en el sector público), fijar el SMI en el 60 % del salario medio neto sin absorción ni compensación, rebajar el IRPF hasta los 27.000 euros y elevar los tipos marginales hasta el 52 % a partir de 300.000 euros, establecer un tipo mínimo efectivo del 20 % en Sociedades para grandes grupos, implantar un impuesto del 3 % anual sobre patrimonios netos superiores a 50 millones de euros (Tasa Zucman) y fijar una tarifa plana de 88 euros para autónomos mientras ingresen menos del SMI anual.

BNG: Defiende un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico y la Facenda Galega, la jornada laboral de 35 horas semanales sin merma salarial (con horizonte de 32 horas), situar el SMI en el 60 % del salario medio y descentralizarlo, mantener permanentes el IVA del 5 % en electricidad y gas y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1 % al 0,5 %, blindar los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas y crear una Corporación Industrial Pública Galega.

Sanidad

Las propuestas sanitarias giran en torno al blindaje presupuestario, la gestión pública o la colaboración público-privada, la reducción de listas de espera y la ampliación de prestaciones:

PSOE: Plantea consolidar una financiación pública en torno al 7 % del PIB, priorizar la gestión directa mediante una Ley de Buen Gobierno y Buena Gestión del SNS, garantizar una primera consulta psicológica gratuita en un máximo de 30 días, desplegar el Plan Sonríe de salud bucodental (con ayudas directas de hasta 200 euros anuales y progresiva incorporación de tratamientos básicos en adultos) y ampliar el Plan Veo y los cuidados paliativos.

PP: Impulsa un Pacto de Estado por la Sanidad Pública y un plan urgente de reducción de listas de espera, compromete incorporar al menos 4.500 médicos en Atención Primaria (además de ampliar la jubilación activa de médicos de familia y pediatras de primaria hasta los 72 años), crea una tarjeta y un historial sociosanitarios únicos, aprueba un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037, impulsa una ley nacional de cuidados paliativos, crea un Fondo Estatal de Innovación en Enfermedades Raras y Terapias Avanzadas y establece deducciones en el IRPF para familias con enfermos graves (como cáncer o ELA) y para personas celíacas.

Vox: Defiende una tarjeta sanitaria única con historia clínica compartida en todo el país, garantizar que el desconocimiento de lenguas regionales no impida el acceso por oposición a plazas sanitarias ni perjudique a los pacientes, reforzar la atención primaria y pediátrica, impulsar un plan nacional de reducción de listas de espera con apoyo de la colaboración público-privada cuando reduzca demoras, crear una Red de Centros Nacionales de Oncología y excluir a extranjeros en situación irregular salvo urgencias graves.

Frente Amplio: Compromete un suelo del 8 % del PIB para la sanidad pública y destinar el 25 % del presupuesto sanitario a Atención Primaria, derogar la Ley 15/1997 para consagrar la gestión pública directa como vía general, integrar las mutuas de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) en el SNS, universalizar el Plan Veo, incluir audífonos y ampliar la cobertura bucodental al menos al 50 % de la población residente al final de la legislatura.

BNG: Reclama aumentar la financiación sanitaria hasta al menos la media de inversión por habitante de la UE, reformar la Ley 15/97 para que la titularidad, gestión y provisión sean exclusivamente públicas, aprobar una nueva Ley de universalización, eliminar copagos farmacéuticos, incorporar odontología, óptica y podología en la cartera pública y transferir a Galicia las competencias de formación MIR, EIR y PIR.

Pensiones

En pensiones, las formaciones debaten entre el blindaje constitucional o la reforma del marco vigente, la edad de jubilación, los complementos y las fuentes de financiación:

PSOE: Plantea blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC , culminar la convergencia de las pensiones mínimas, reforzar los ingresos con la cuota de solidaridad y aportes ligados a la automatización, mejorar los coeficientes reductores en trabajos penosos y reducir las penalizaciones en jubilaciones anticipadas involuntarias con largas carreras de cotización.

PP: Compromete reconstruir el Pacto de Toledo, asegurar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y suban cada año con el IPC, incentivar la jubilación activa mediante deducciones en el IRPF, blindar legalmente la caja única de la Seguridad Social y ampliar el acceso a la jubilación anticipada de las personas con síndrome de Down.

Vox: Sitúa entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a través del crecimiento económico, el empleo, los salarios y el apoyo a la natalidad y las familias.

Frente Amplio: Propone reformar la Constitución (artículo 167) para blindar el carácter público de las pensiones, su revalorización automática con el IPC, que ninguna pensión sea inferior al SMI y la prohibición de privatizar su gestión; plantea además devolver la jubilación ordinaria a los 65 años, permitir el acceso a los 60 años en oficios penosos como construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y pesca, y eliminar los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas involuntarias con más de 40 años cotizados.

BNG: Defiende transferir a Galicia las competencias de Seguridad Social y pensiones, derogar las reformas de 2011, 2013, 2021 y 2023, elevar las pensiones mínimas al menos al SMI (60 % del salario medio), revalorizar según el IPC real, recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años (y parcial a los 61), calcular la base reguladora con 10 años elegidos por la persona beneficiaria y eliminar el Mecanismo de Equidad Interxeracional (MEI).

Política social

En política social, familia, igualdad y bienestar destacan las diferencias en prestaciones por crianza, dependencia, violencia machista y enfoque de las ayudas públicas:

PSOE: Propone una prestación estatal por crianza para todos los hogares con menores, una Cuenta de Futuro de 1.000 euros al nacer para mayores de edad, elevar la inversión en dependencia y desplegar la Ley 4/2026, aprobar una Ley de Servicios Sociales y una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, y blindar constitucionalmente el aborto (artículo 43).

PP: Propone refundir las deducciones familiares del IRPF en una deducción reembolsable de abono mensual, hacer gratuita la escuela infantil de 0 a 3 años (cofinanciada al 50 % entre Estado y comunidades autónomas), bonificar al 100 % durante dos años la cuota de autónomos que vuelvan tras el permiso, prohibir redes sociales a menores de 14 años (y exigir autorización parental hasta los 16), hacer efectiva la aportación estatal del 50 % en dependencia, deducir el 40 % del gasto en atención profesional a mayores dependientes, cotizar por quienes cuiden a familiares dependientes, revisar la Ley Trans (eliminando la libre autodeterminación registral del sexo y fijando el sexo biológico en categorías deportivas femeninas) y aprobar una ley integral contra la trata.

Vox: Impulsa un plan nacional de natalidad y familia que extienda desde el primer hijo los beneficios de familia numerosa, bonifique al 100 % la ayuda en el hogar, financie cotizaciones por cuidado de hijos, defienda la vida desde la concepción, reserve ayudas y servicios sociales —incluido el IMV— con prioridad nacional para españoles y plantee derogar las leyes de género actuales.

Frente Amplio: Plantea una Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por menor (en tres fases), elevar la inversión en dependencia del 0,8 % al 1,7 % del PIB en 2030, reformar el IMV para que sea automático y alcance el 60 % de la renta mediana autonómica, aprobar una Ley de Familias y una Ley de Cuidados, blindar el aborto en la Constitución y ampliar los permisos parentales hasta 20 semanas intransferibles.

BNG: Reclama transferir a Galicia el IMV para crear una Renda Galega de Inclusión Social e Laboral no inferior al SMI, elevar el gasto en protección social al menos a la media de la UE, exigir al Estado el pago de más de 3.000 millones de euros de deuda en dependencia (SAAD) y la financiación del 50 %, incorporar el término feminicidio y dar rango de ley a la violencia vicaria.

Inmigración

El bloque migratorio enfrenta el control estricto de fronteras, las expulsiones y la reserva de ayudas frente a la regularización, el asilo, las vías legales y la agilización de trámites:

PSOE: Apuesta por una política migratoria ordenada, legal y segura, desplegar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 con 500 millones de euros iniciales, ampliar vías legales y visados humanitarios, reforzar la acogida y el asilo (con especial atención a menores migrantes no acompañados) y combatir el racismo y los discursos de odio.

PP: Propone crear una autoridad única de política migratoria, reforzar fronteras (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Estrecho) con más agentes, medios y apoyo de las Fuerzas Armadas, identificar en un máximo de siete días a quienes entren irregularmente, fijar cupos anuales por sectores y visados por puntos vinculados a la capacidad de acogida, prohibir por ley regularizaciones masivas y limitar el arraigo, exigir un compromiso de integración (incluido el aprendizaje del español y la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos), expulsar a extranjeros condenados por delitos sexuales, de sangre o multirreincidentes y resolver en un máximo de 72 horas la determinación de edad de menores priorizando el retorno con sus familias.

Vox: Plantea frenar la inmigración irregular, prohibir regularizaciones masivas, suprimir el arraigo, repatriar a quienes estén en situación irregular, impulsar un plan de remigración de extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos, deportar a quienes cometan delitos graves o reincidan en delitos leves, devolver a menores extranjeros no acompañados a sus familias o países de origen y retirar ayudas a ONG vinculadas a la inmigración ilegal y a países no colaboradores.

Frente Amplio: Propone culminar la regularización extraordinaria de 2026, instaurar un procedimiento estable de regularización en la Ley de Extranjería, garantizar cita en Oficinas de Extranjería en un máximo de 7 días naturales, cerrar los CIE, derogar el rechazo en frontera, crear una Agencia de Asilo unificada y ampliar el derecho de voto municipal a personas migrantes residentes.

BNG: Defiende una política migratoria basada en la regularización administrativa, el refuerzo de la inspección laboral y la homologación de títulos, el cumplimiento del derecho de asilo y refugio, el cierre de los CIE, el fin de las devoluciones en caliente y que el conocimiento de la lengua y cultura gallegas sea admitido como criterio para acceder a la nacionalidad española.

Energía

En energía y transición ecológica conviven la apuesta por las renovables, el almacenamiento y los límites a los fósiles o a la nuclear con la defensa de la energía nuclear, la rebaja de impuestos eléctricos y la tarifa propia:

PSOE: Propone alcanzar el 81 % de generación eléctrica renovable en 2030, mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares hasta 2035, aprobar una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles, reforzar las redes eléctricas y las interconexiones, desplegar el Plan Social para el Clima y promover la reforma del mercado eléctrico europeo.

PP: Plantea eliminar en los primeros cien días el calendario de cierre de las centrales nucleares (Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo) y tramitar la extensión de su vida útil con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, suprimir de inmediato el impuesto del 7 % a la producción eléctrica y reducir la carga fiscal del recibo, crear una Tarifa Social Única y un Estatuto del Consumidor Energético, desbloquear el acceso a la red eléctrica en 18 meses y actualizar las reglas del sistema eléctrico en seis meses para reforzar su seguridad.

Vox: Defiende una rebaja masiva de los impuestos de la electricidad, eliminar el tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas, derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares y recuperar un plan nuclear nacional, revertir normativas vinculadas al Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030 y levantar restricciones a la exploración y explotación de recursos naturales y minerales.

Frente Amplio: Plantea dedicar el 3,5 % del PIB anual a transición ecológica justa, alcanzar el 81 % de generación renovable en 2030 (y 100 % en 2040), cumplir el cierre de las centrales nucleares (Almaraz I y II en 2027-2028), crear un Fondo Generacional de la Energía y una comercializadora pública de referencia, ofrecer tres horas de luz gratis al día en franjas de excedente solar, aprobar un Plan de Tejados Solares antes de 2030 y reformar el sistema marginalista del pool eléctrico.

BNG: Reclama transferir a Galicia las competencias energéticas y el control público de los recursos y la producción eléctrica, crear una tarifa eléctrica galega y una empresa pública gallega de energía, reformar la Ley del sector eléctrico para que Galicia decida sobre instalaciones de más de 50 MW, rechazar la eólica marina en el litoral y la plataforma continental y mantener permanentes el IVA del 5 % en luz y gas y el IEE del 0,5 %.

Educación

En educación, las propuestas difieren en el papel de la red pública frente a la concertada y privada, la lengua vehicular, los currículos comunes, las becas y la etapa universitaria:

PSOE: Defiende universalizar la educación de 0 a 3 años, reducir ratios en el aula (con doble cómputo para alumnado con necesidades educativas especiales), aprobar el Estatuto del Docente, reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10 % antes de 2030, garantizar el comedor escolar gratuito para alumnado en situación de pobreza o exclusión, impulsar la gratuidad de la matrícula del primer curso de grado universitario público y reforzar la regulación de universidades privadas.

PP: Propone sustituir la LOMLOE por un nuevo marco educativo, implantar una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) común en todo el territorio, garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas y en toda España (junto a la protección de las lenguas cooficiales), exigir nota mínima para acceder a Magisterio, mantener los conciertos educativos donde haya demanda suficiente con una duración mínima de seis años, no cerrar centros de educación especial, aprobar un protocolo nacional contra el acoso escolar y garantizar por ley el derecho a beca para quien lo necesite y apruebe (con matrícula gratuita en ciclos de FP de alta demanda).

Vox: Propone derogar la LOMLOE, unificar currículo, evaluaciones y prueba de acceso a la universidad (EVAU única), garantizar la educación en español en todo el territorio, defender la libre elección de centro y el distrito único con prioridad nacional, eliminar contenidos ideológicos, prohibir móviles en clase, establecer aulas de nivelación y límites de alumnado de otras culturas o con dominio insuficiente del español por aula y prohibir el burka y el niqab en espacios y centros públicos.

Frente Amplio: Plantea blindar por ley el gasto educativo público hasta el 7 % del PIB en 2030, universalizar la educación de 0 a 3 años con ratios máximas legales (4, 6 y 8 niños/as por aula según edad, y 15 en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato), prohibir cuotas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos y avanzar hacia que el 100 % de los fondos públicos vayan a la red pública, elevar las becas postobligatorias al 0,44 % del PIB y fijar el 1 % del PIB regional para las universidades públicas.

BNG: Defiende un sistema educativo público, gratuito y en gallego de 0 a 18 años (obligatorio de 3 a 18), elevar la inversión educativa al menos al 7 % del PIB y la de las universidades públicas gallegas al 1,5 % del PIB, suprimir progresivamente los conciertos educativos (empezando por el no obligatorio y los centros que segregan por sexo), sacar la religión del currículo escolar y transferir a Galicia las competencias educativas y de becas.

Infraestructuras

En infraestructuras y movilidad, los programas coinciden en el peso del ferrocarril, las redes hidráulicas y la conexión territorial, pero discrepan en el modelo de gestión, los peajes o el reparto competencial:

PSOE: Compromete unos 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para conservación y mantenimiento ferroviario, impulsar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, culminar los corredores Mediterráneo y Atlántico, modernizar Cercanías y Media Distancia, renovar 5.000 km de carreteras estatales en cuatro años (1.629 millones de euros), desplegar DORA III en puertos y aeropuertos y avanzar hacia el "País de los 30 minutos" en servicios básicos rurales.

PP: Plantea movilizar, junto con el sector privado, más de 300.000 millones de euros en los próximos 15 años en un Plan Nacional de Infraestructuras, dar prioridad al mantenimiento y la seguridad, analizar las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad ferroviarias, renovar vías, trenes y redes de Cercanías y Rodalies, acelerar los corredores Mediterráneo, Atlántico y Ruta de la Plata, conservar los más de 26.500 km de carreteras estatales y movilizar hasta 40.000 millones de euros hasta 2030 en un Pacto Nacional del Agua.

Vox: Plantea un Plan Nacional de Infraestructuras que abarque carreteras, ferrocarril, infraestructuras hidráulicas y de contención de inundaciones, telecomunicaciones, nodos logísticos y puertos, priorizar la seguridad ferroviaria, Cercanías y Media Distancia, modernizar y electrificar líneas convencionales para conectar la España rural y aprobar un Plan Nacional del Agua con interconexión de cuencas.

Frente Amplio: Propone un Pacto de Estado por el Tren que unifique Adif y Renfe en un operador público único, paralizar la segunda fase de liberalización de la alta velocidad y revertirla al vencimiento de los acuerdos, internalizar servicios subcontratados, realizar una auditoría independiente de la red en seis meses, electrificar toda la red estatal antes de 2030, crear un abono único estatal de transporte y aplicar un sistema de pago por uso para vehículos pesados de mercancías de más de 3,5 toneladas.

BNG: Reclama transferir a Galicia las competencias en transporte, carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos, crear una empresa pública ferroviaria gallega (Galtrén), implantar trenes de proximidad, completar el Corredor Atlántico y variantes como la de Ourense, transferir y liberar de peajes la AP-9 y la AP-53, culminar tramos pendientes como la A-54, A-74, A-76 y A-56 y mejorar la intermodalidad portuaria.

Corrupción y regeneración democrática

En lucha contra la corrupción, justicia e instituciones, los programas plantean reformas sobre el poder judicial, los aforamientos, los lobbies, los medios públicos y las sanciones a cargos o empresas: