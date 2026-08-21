Granada vuelve a temblar con cinco nuevos terremotos, dos sentidos por la población

Mapa de los terremotos registrados en Granada y su área metropolitana durante la actual serie sísmica.

Granada ha vuelto a sentir la tierra bajo sus pies durante la madrugada de este viernes. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco nuevos terremotos en el área metropolitana, dos de ellos sentidos por la población y con magnitudes de 2,2 y 2,4 grados.

El primero de los temblores se produjo a las 4:05 horas, con epicentro en Armilla y una magnitud de 2,2. Apenas una hora y 39 minutos después, a las 5:44 horas, se registró otro seísmo, en este caso de 2,4 grados y con epicentro en Ogíjares. Ambos tuvieron una profundidad registrada de 0 kilómetros, circunstancia que favoreció que fueran percibidos por los vecinos.

A estos dos movimientos se sumaron otros tres temblores de menor magnitud en distintos puntos del área metropolitana. El IGN registró un terremoto de 1,9 grados en Alhendín, otro de 1,7 en La Zubia y uno de 1,8 en Churriana de la Vega.

La nueva sucesión de movimientos sísmicos se produce después de varios días de intensa actividad en la provincia. Granada registró cerca de 70 temblores durante el jueves, aunque la mayoría fueron de magnitudes inferiores a 1,5. Entre ellos destacó uno de 3,4 grados en Dílar, registrado a las 2:15 horas y que también fue sentido por algunos vecinos.

Una semana marcada por los terremotos

La actual serie sísmica comenzó a intensificarse el pasado 14 de agosto, después de un terremoto de magnitud 5 registrado en la madrugada del sábado en el entorno de Alhendín. Desde entonces, los movimientos se han sucedido en distintos municipios de la Vega de Granada.

El episodio también ha provocado daños materiales y ha obligado a adoptar medidas preventivas. Unos 600 vecinos de Las Gabias permanecen desalojados mientras se completan los trabajos de refuerzo de varios edificios afectados. Los residentes no podrán regresar a sus viviendas hasta que los técnicos certifiquen que las estructuras son seguras.

La Junta de Andalucía mantiene además activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, lo que permite reforzar y coordinar los medios de emergencia ante la continuidad de la actividad.

Los expertos recuerdan que actualmente no es posible predecir cuándo se producirá un terremoto, aunque la actividad sísmica registrada en Granada está siendo objeto de seguimiento constante por parte de los organismos especializados.

Mapa de los terremotos registrados en Granada y su área metropolitana durante la actual serie sísmica.