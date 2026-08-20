Un nuevo terremoto de 3,4 sacude Granada durante la madrugada

Imágenes de los destrozos causado por un terremoto en Granada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado durante la madrugada de este jueves un nuevo temblor en Granada, concretamente en el municipio de Dílar, de magnitud 3,4 en la escala mbLg.

Según ha informado el organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el seísmo se produjo a una profundidad de apenas cinco kilómetros y pudo ser sentido por la población.

El nuevo temblor se enmarca en el episodio sísmico que afecta a Granada desde el pasado viernes 14 de agosto, que ha dejado numerosos movimientos en distintos puntos del área metropolitana.

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Dos terremotos de magnitud 4,8

Durante este episodio se han registrado hasta el momento dos terremotos especialmente destacados, ambos de magnitud 4,8. El primero tuvo lugar el sábado 15 de agosto, con epicentro en Alhendín, mientras que el segundo se produjo el martes 18, con epicentro en Gójar.

El nuevo movimiento registrado en Dílar mantiene así la actividad sísmica en la provincia de Granada, después de los fuertes terremotos y las numerosas réplicas registradas durante los últimos días.