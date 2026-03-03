Hallan a una mujer muerta con signos de violencia en una vivienda en Cártama (Málaga)

El cadáver de una mujer con signos de violencia ha sido hallado este lunes en el interior de una vivienda en el municipio malagueño de Cártama. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del caso. Así lo han confirmado fuentes del propio cuerpo armado, que han precisado que el cadáver de la mujer hallado este lunes presenta signos de violencia.

De otra parte, el Sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha informado que este lunes en torno a las 13,35 horas ha recibido una alerta por la presencia de una mujer muerta en una vivienda de Cártama, por lo que ha dado aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.

Los sanitarios han confirmado que la mujer fallecida tenía 66 años; mientras que fuentes cercanas a la investigación consultadas han precisado que el interior de la vivienda en el que ha sido hallado el cadáver estaba revuelto.