Varios heridos leves tras el choque de un tren FEVE contra una grúa en Alumbres, Cartagena

En esta ocasión, el incidente ha tenido lugar en Alumbres, Cartagena, cuando un vagón de un tren de pasajeros colisionaba contra un camión pluma. El tren no ha llegado a descarrilar y ha quedado en la vía por la que transitaba.

En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 6,6, entre la localidad de Alimbres y la barriada de La Esperanza. Uno de los vagones colisionó contra el brazo de una especie de grúa. Personal técnico de bomberos y personal sanitario se ha desplazado a la zona para atender a los heridos. Según las primeras informaciones, adelantadas por Onda Regional Murcia, los afectados por el golpe presentan lesiones leves.

