Detectadas muescas en el rodamiento del tren Iryo y en trenes anteriores

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba y la pieza encontrada a 250 metros de las vías

Las investigaciones sobre el accidente de Adamuz se centran en unas marcas detectadas en los bogies del tren de Iryo que no descarrilaron y también en otros convoyes que circularon antes por ese tramo. Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, “es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares”. Más tarde precisó que se trata de muescas de “un milímetro de espesor y una cierta anchura, de varios centímetros”.

Puente subrayó que aún no se sabe el origen de esas señales: “La cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse”. Por ello, recalcó que “en este momento no es posible establecer una conclusión” y que el estudio es “tremendamente complejo”.

El ministro añadió que otros trenes revisados que pasaron por la zona en “un margen superior a la hora” no presentan esas marcas, y que incluso hay casos que generan dudas, ya que “en uno de los que sí las tiene, hay dos marcas pero en el lado izquierdo, no en el derecho, que es donde se aprecian las marcas en el Iryo”. Por eso, advirtió que vincularlas directamente a una rotura de vía “es prematuro”.

Sobre la obra de renovación, rechazó que se usaran materiales de baja calidad: le “parece una barbaridad esa afirmación” y aseguró que “no se contratan obras 'low cost””. Recordó que la vía fue renovada el año pasado, pasó todas las pruebas exigidas y “cumplía todos los parámetros de seguridad que establece la normativa”.

En cuanto a la secuencia del accidente, Puente explicó que los primeros coches del Iryo no percibieron el impacto. “Hay una primera llamada, donde el maquinista de Iryo avisa que ha sufrido un enganchón, lo que él cree que ha sucedido”. De hecho, “las primeras cinco unidades [del tren] están intactas”. Tras bajarse del tren, se produce una segunda comunicación en la que indica “que no es enganchón es descarrilamiento, además tengo un incendio y estoy invadiendo parte de la vía”. Entre ambas llamadas pasaron “tres o cuatro minutos” y, cuando el tren se detuvo, “el impacto ya se ha producido”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, señaló que es “relativamente normal” que los primeros vagones no notaran el choque y confirmó que se investiga una posible rotura de soldadura, así como si las muescas en la vía son causa o consecuencia del siniestro. También defendió la independencia de la comisión y aclaró que ninguno de sus investigadores ha trabajado en Renfe ni en otras empresas públicas.

El impacto se produjo en menos de 9 segundos, no de 20

Puente ha restado importancia este miércoles al audio del maquinista del tren Iryo que descarriló en Adamuz y ha explicado que entre sus dos llamadas al centro de control de Atocha pasaron entre tres y cuatro minutos.

Además, ha precisado que el impacto de los vagones descarrilados con el Alvia que iba en dirección Huelva se produjo en menos de 9 segundos y no en 20, como se publicó inicialmente.

Respecto a la segunda llamada a Atocha, el ministro de Trasponrtes afirmó que: "¿Qué es lo que le dice entonces el centro de control? Que no hay ningún tren llegando porque el Alvia ya había pasado y el choque ya se había producido. Además, el maquinista del Iryo ni siquiera ve el Alvia porque está casi a un kilómetro y la zona está completamente a oscuras", ha añadido Puente.

"Yo entiendo que el audio genera confusión, pero lo que sí tenemos absolutamente determinado es el punto del impacto, que está mucho más atrás del punto de detención del tren. Por lo tanto, cuando el tren se detiene, el impacto ya se ha producido", ha aclarado.

"Y sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto. Se ha hablado de 20 segundos, ahora parece que el impacto es casi simultáneo, de menos de 9 segundos. El audio sólo tiene un valor ilustrativo, sobre todo de que el maquinista no fue consciente de que había chocado contra otro tren y de que había descarrilado hasta que bajó del tren", ha abundado Puente.

La conversación del maquinista del Iryo con Atocha: "Paren el tráfico urgentemente"

El maquinista del tren de Iryo que sufrió un accidente el pasado domingo, a la altura de Adamuz, avisó de un "enganchón" del tren, según se desprende de la conversación mantenida con la estación madrileña de Atocha, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido difundida inicialmente por eldiario.es.

"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", alertó el conductor del convoy identificado como 6189. Desde el centro de control respondieron: "Ah, ya, ya te veo. Venga, de acuerdo". Poco después, le indicaron: "Me dicen por aquí que bajes pantógrafos", a lo que el maquinista replicó: "Más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado ahora mismo".

Tras unos instantes, el conductor confirmó la gravedad del incidente: "Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento". Desde la estación contestaron: "Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar".

En ese momento, el maquinista insistió: "Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", a lo que desde control respondieron que "no hay ningún tren llegando".

A continuación, el maquinista informó de la presencia de fuego en el convoy: "Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar. Tengo un coche incendiando", comunicó, antes de pedir auxilio: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren".

La conversación concluye con la confirmación desde Atocha: "Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Vale, vale, venga, recibido".

Ascienden a 43 los muertos

El número de fallecidos en el accidente ha aumentado a 43 tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver en las vías, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía.

El cuerpo ha aparecido durante las labores de desmantelamiento de los trenes implicados en el accidente

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz, en el que trabajan 400 efectivos, durante las últimas horas de ayer martes y la madrugada han proseguido los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo, centrándose la labor en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen, desde las 8,30 horas de esta mañana, en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, ya ha sido troceado, además, el vagón número uno y la primera mitad del número dos. En este mismo sentido, pasadas las 2,40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete Iryo, también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

Por otro lado, el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba ha acogido a las 08,30 horas de este miércoles una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias, la Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y Ayuntamiento. Una vez finalice la primera reunión, se mantendrá una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

Encuentran la pieza del eje de un tren a 250 metros de la vía

Agentes de la Guardia Civil fotografían y toman evidencias de una pieza hallada en una arroyo en la zona del accidente ferroviario en Adamuz | Europa Press

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la pieza del eje de un tren fue hallada por los investigadores el lunes, un día después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y que pesa unas 20 toneladas, motivo por el que permanece en un arroyo cercano a la zona del accidente pero bajo la custodia de la Guardia Civil.

El Instituto Armado ha difundido este miércoles una imagen de la citada pieza, con dos de sus agentes fotografiándola, y subraya que es una de los cientos de evidencias que ha ven ido recopilando en la zona.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Puente ha explicado que fue localizada cuando él mismo se encontraba el lunes a primera hora de la mañana en Adamuz junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Fuentes de la Guardia Civil también han confirmado, en paralelo, que la pieza estaba bajo su custodia desde el lunes y que, por tanto, no ha sido descubierta a raíz de una fotografía en The New York Times.

Puente ha detallado que los investigadores observaron el mismo lunes que faltaban piezas del bogie del coche número 8 del Iryo, el que circulaba el domingo por la tarde en dirección a Madrid y que descarrilló e impactó con el Alvia en dirección contraria.

"Los bogies delanteros del coche 8 de Iryo han desaparecido, no se encuentran y entonces en ese momento se le pide, por parte de Adif a la Guardia Civil, que nos deje emplear un dron para intentar localizarlo, a ver si localizamos en el entorno o si está debajo del Alvia", ha explicado.

Según ha añadido el ministro, en ese momento no fue necesario usar el dron porque un agente de la Guardia Civil comunicó que había "algo en un terraplén más abajo junto a un arroyo", "lo que él describe como unas ruedas".

Fue entonces cuando personal de Adif decidió bajar a dicho barranco. "Delante de nosotros y vienen ya diciendo: son los bogie, ahí están; vienen con fotografías y, automáticamente, ahí la Guardia Civil con su equipo de Criminalística y la CIAF --la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios-- realizan el examen de las piezas, las fotografías, todo eso está documentado", ha señalado.

"Está ahí, entre otras cosas, porque pesa 20 toneladas y no se va a poder desplazar por su propio pie ni va a poder coger nadie y llevársela debajo del brazo", ha dicho Puente.

La imagen de esta pieza de la parte baja de un tren ha sido difundida por The New York Times, indicando que estaba "medio sumergida en un arroyo que fluía por un barranco empinado a 275 metros de la vía".

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han señalado que el equipo de investigadores tenía ya bajo custodia esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

En este sentido, desde la Guardia Civil han apuntado que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva.

Fue el Equipo Central de Inspecciones Oculares quien realizó la identificación y reseña de dicha pieza, "pero debido a su volumen y peso, se ha dejado en el lugar del hallazgo". "Es una de las cientos de evidencias que se están recopilando en el lugar", han concluido desde la Guardia Civil, remitiéndose una vez más al análisis técnico que tendrá que realizar la CIAF.

La Guardia Civil dice que restan "dos desaparecidos por recuperar" del Alvia

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que restan “dos desaparecidos por recuperar” de entre los restos del tren Alvia que aún no han sido retirados de la zona del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha destacado, en una comparecencia ante los medios comunicación en el lugar del accidente, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una visita de la esta última a la zona, en donde se han recuperado hasta este miércoles 43 cadáveres, el último de ellos “hace hora y media”, según ha precisado el general de la Benemérita.

Junto a ello, ha detallado: “Por los datos que tenemos hasta el momento, tenemos 41 identificados, y ya se están comunicando las últimas identificaciones a los familiares”, recordando en este punto el general Ortega que los familiares de las víctimas del accidente ferroviario han presentado 45 “denuncias por desaparición” de personas que iban en alguno de los dos trenes implicados en el siniestro, el Alvia (Madrid-Huelva) y el Iryo (Málaga-Madrid).

En consecuencia y dado que “tenemos 43 fallecidos”, ello implica, según ha argumentado el máximo responsable del Instituto Armado en Andalucía, que son dos personas desaparecidas, en total, las que quedan todavía por recuperar.

En cuanto a cómo está siendo el trabajo que se desarrolla en la zona del accidente ferroviario, el general Ortega ha precisado que “las labores más complicadas están siendo ahora, principalmente, en el tren Alvia”, del que “los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados” y encajados en “una pequeña vaguada de unos cuatro o cinco metros de profundidad”.

La consecuencia de ello, según ha aclarado, es que ahí han tenido que meter maquinaria muy pesada, “en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos”, y además con el cuidado necesario, porque “sabíamos que había personas fallecidas en el interior”. De hecho, “la última víctima la acabamos de coger hace una hora y media, aproximadamente”, sacándola “del amasijo”, y “todavía nos queda trabajo”, dado que el Alvia “está todavía el tren a medio desguazar”, por lo que “nos queda todavía bastante tarea sobre ese tren”, ha explicado.