Un hombre detenido en Navarra acusado de asesinar a su mujer

Una mujer perdió la vida este viernes 20 de febrero por la tarde en la localidad de Sarriguren, Navarra, tras sufrir varias puñaladas presuntamente a manos de su pareja en el transcurso de una fuerte discusión. En el mismo episodio resultó gravemente herida la madre del hombre, que intentó intervenir para frenar la agresión. El sospechoso abandonó el lugar tras lo ocurrido, pero fue arrestado poco después por agentes de la Policía Municipal del Valle de Egüés.

El crimen se produjo poco después de las 19:30 horas en una vivienda situada en el Sarriguren, en un piso primero. A lo largo de la noche permanecieron en el domicilio efectivos de la Policía Foral, que asumieron la investigación y llevaron a cabo la inspección ocular y la recogida de pruebas.

En las inmediaciones se concentraron allegados de las personas implicadas, que prestaron declaración, así como numerosos vecinos. Uno de los cuatro hijos menores de la víctima presenció lo sucedido.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias y varias patrullas policiales. La madre del presunto agresor fue evacuada al Hospital Universitario de Navarra, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a la gravedad de las heridas.