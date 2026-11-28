Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d'Esquadra en Barcelona.

Un niño de 11 años permanece en estado crítico después de ser apuñalado durante una pelea ocurrida este sábado por la tarde en Pacs del Penedès, en la provincia de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 31 y 47 años, por su presunta implicación en la agresión.

Los hechos se produjeron alrededor de las 15:45 horas en la carretera BP-2121, que atraviesa esta localidad del Alt Penedès. Por causas que todavía se investigan, se desencadenó un enfrentamiento en el que el menor recibió varias heridas de arma blanca en la zona lumbar y a la altura del abdomen.

Los servicios sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendieron al niño en el lugar y, tras estabilizarlo, lo trasladaron en helicóptero medicalizado al hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, donde ingresó en estado crítico. El dispositivo de emergencias movilizó cuatro ambulancias y el helicóptero.

Relacionado Dos detenidos y diez migrantes localizados en viviendas usadas para preparar su salida de Ceuta

Dos detenidos por la agresión

Los Mossos d'Esquadra arrestaron a dos hombres de 31 y 47 años relacionados con la pelea. Por el momento, no han trascendido los motivos que originaron el enfrentamiento ni si los detenidos conocían previamente al menor.

La policía catalana mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar cómo se produjo el apuñalamiento.