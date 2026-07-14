Identificados al menos diez de las trece víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el más mortífero registrado en Andalucía, deja ya un balance de 13 fallecidos, de los que diez han sido identificados mediante pruebas genéticas. Entre las víctimas figuran un ciudadano español y nueve extranjeros: cinco británicos, tres belgas y un francés. La decimotercera víctima es una mujer británica de 93 años que falleció en el hospital tras resultar gravemente herida.

La identificación de los cuerpos se está realizando exclusivamente mediante análisis de ADN debido al estado en el que fueron hallados. Las autoridades confían en completar en las próximas horas la identificación de los tres cuerpos que aún permanecen sin nombre gracias a las muestras biológicas aportadas por sus familiares y a la colaboración de los consulados de Reino Unido, Bélgica y Francia.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó este lunes que el incendio se encuentra controlado, aunque advirtió de que serán necesarios varios días de trabajo para lograr su extinción definitiva y evitar posibles rebrotes. Medio centenar de efectivos y varias autobombas permanecen desplegados en la zona.

El balance provisional mantiene además diez denuncias por desaparición y siete personas heridas, tres de ellas ingresadas en estado grave. La principal hipótesis de la Guardia Civil es que las denuncias pendientes correspondan a las víctimas ya localizadas, por lo que, en principio, no se espera que aumente el número de fallecidos.

La tragedia ha abierto también un intenso debate sobre la gestión de la emergencia. Algunos familiares y vecinos sostienen que no recibieron avisos oficiales a tiempo para evacuar la zona, una cuestión que forma parte de la investigación judicial abierta para esclarecer las circunstancias del incendio.