Estabilizado el incendio de Los Gallardos tras arrasar 7.000 hectáreas y causar 12 muertos

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos, en Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la estabilización del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), declarado el pasado jueves y que ha dejado un balance provisional de 12 fallecidos y unas 7.000 hectáreas calcinadas.

La mejora de las condiciones meteorológicas durante la noche, con una humedad superior al 90% y una notable reducción del viento, junto al trabajo de los equipos de extinción, ha permitido dar por estabilizado el fuego, que ya se encuentra perimetrado y sin peligro de propagación.

Tras esta evolución favorable, se ha autorizado el regreso escalonado de las 1.000 personas que aún permanecían desalojadas, después de que otras 600 ya hubieran podido volver a sus viviendas durante la noche del sábado.

Amplio operativo

El incendio ha afectado a un perímetro de más de 40 kilómetros y obligó a desplegar un amplio dispositivo con cerca de 500 efectivos y hasta 32 medios aéreos trabajando de forma simultánea. Con la rebaja de la emergencia a nivel 1, la UME comenzará su retirada, mientras que permanecerán en la zona unos 90 efectivos del Infoca y medios aéreos de vigilancia.

Moreno ha destacado que este ha sido uno de los incendios más rápidos y devastadores registrados en Andalucía, y ha advertido de que aún queda un verano complicado por delante, apelando a la máxima prudencia y al cumplimiento de las indicaciones de los servicios de emergencia.

El presidente andaluz también ha señalado la necesidad de analizar las causas y consecuencias de este incendio, recordando que muchos fuegos tienen origen en negligencias humanas y que el cambio climático está favoreciendo incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.