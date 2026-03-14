Un incendio en un ático de Murcia, deja un fallecido de 102 años y un herido grave

Un hombre de 102 años falleció este viernes por la noche en un incendio declarado en un ático de la calle Las Norias, en el barrio murciano de San Antón, que dejó además un herido grave y varias personas atendidas por crisis de ansiedad. El fuego se inició poco después de las 20:00 horas en la sexta planta de un edificio de seis alturas, y rápidamente se movilizaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, patrullas de Policía Local y cinco ambulancias del 061.

A su llegada, los vecinos evacuaron el inmueble, aunque algunos tuvieron que salir por el sótano debido a los cristales y escombros que caían desde los pisos superiores. El SuperDumbo situado en la planta baja también fue evacuado por seguridad. Testigos relatan que uno de los vecinos regresó a su vivienda para rescatar a su mujer y a sus hijos, sufriendo inhalación de humo por el camino.

El incendio afectó especialmente al ático, desde donde se propagaron las llamas hacia la calle. Las causas del siniestro todavía se investigan, mientras que los bomberos lograron controlar el fuego alrededor de las 21:30 horas. En el exterior del edificio, familiares y vecinos mostraban gran preocupación y tristeza por el fallecimiento del anciano.

Las autoridades informaron que, además del fallecido, varias personas fueron atendidas por crisis de ansiedad, y un hombre resultó herido de gravedad. La Policía Local mantiene presencia en la zona para custodiar el lugar y colaborar con la investigación del origen de las llamas.

El suceso marca un trágico episodio en el barrio de San Antón, donde la coordinación de bomberos, sanitarios y policías evitó que la cifra de víctimas fuera mayor.

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