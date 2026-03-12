Siguiendo el rastro del incendiario en Ourense

En el verano de 2025, un camión sufrió el reventón de una rueda cuando circulaba por la zona de San Cibrao das Viñas, lo que provocó que la llanta comenzase a arrastrar y a echar chispas. Esto derivó en un incendio que asedió Rante. Días antes, los frenos de un tren de mercancías se bloquearon, el eje se agarrotó y se produjeron chispazos. Ocurrió en Seixalbo y el fuego cercó la ciudad, teniendo incluso los servicios de emergencia que evacuar a vecinos de sus casas.

También el uso de herramientas, la utilización de petardos o escapes de quema pueden derivar en un fuego incontrolable. Las formas en las que se origina son múltiples y precisamente para establecer las causas está la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Consellería de Medio Rural.

Dos de sus integrantes, José Manuel García y Fernando Moure, explicaron en la primera jornada del Salón da Prevención e Seguridade Laboral la labor de investigación que realiza este grupo, el cual está integrado por 15 agentes ambientales.

La UIFO se encarga de localizar el punto de inicio del incendio, hacer un diagnóstico técnico de la causa y analizar las evidencias. En base a toda esta información, tratan de identificar los posibles agentes causantes y los presuntos responsables y obtener pruebas directas e indiciarias.

En su trabajo es muy importante la coordinación con fiscales, Policía y Guardia Civil. Durante el 2025, año en el que se vivió la mayor ola incendiaria del siglo, 17 personas fueron puestas a disposición judicial, 15 por un fuego intencionado. En el caso de Ourense, fueron cinco personas.

El trabajo el pasado año fue intenso para los integrantes de esta unidad. De los 1.461 incendios forestales que se produjeron en Galicia, investigaron 853 -el 58%-.