Un incendio forestal en Girona deja 50.000 confinados en siete municipios y 2.300 hectáreas quemadas

Un incendio forestal declarado a primera hora de este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha calcinado ya unas 2.300 hectáreas, de las que el 97 % pertenecen al espacio natural protegido de Les Gavarres. Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar durante la madrugada de este sábado el 70 % del flanco derecho, el sector que más preocupa. Según ha explicado el jefe del operativo, David Borrell, los trabajos avanzan favorablemente y el objetivo es cerrar completamente ese frente antes de la entrada del viento de marinada prevista para el mediodía.

Un helicóptero sobrevuela en el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà. | Europa Press

La mayor parte de la superficie afectada, en torno al 95 %, corresponde a masa forestal, mientras que el resto son terrenos agrícolas. Durante la noche ardieron alrededor de 100 hectáreas más, mientras los esfuerzos se concentran ahora en estabilizar la parte central del flanco derecho, especialmente en la zona de progresión hacia el Puig d'Arques.

El avance de las llamas ha provocado una densa columna de humo, visible a varios kilómetros de distancia, que ha alcanzado entre cuatro y cinco kilómetros de altura. Como medida preventiva, Protección Civil mantiene el confinamiento de varios municipios de la zona, entre ellos Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro. Estas restricciones serán reevaluadas a lo largo de la jornada en función de la evolución del fuego y de las condiciones meteorológicas.

Humo de un incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona. | Europa Press

El incendio fue detectado a las 9.17 horas del viernes en las inmediaciones de la carretera GI-660, que continúa cortada al tráfico junto a la GIV-6612, mientras que la C-66 ya ha sido reabierta. En las últimas horas, las llamas alcanzaron varias urbanizaciones de Calonge, especialmente Les Cabanyes, donde resultaron dañados jardines, cierres y ventanas y una vivienda quedó completamente calcinada. En el flanco izquierdo también ardió una masía, sin que se hayan registrado heridos.

La investigación de los Mossos d'Esquadra llevó a la detención de un hombre como presunto responsable del incendio. Las primeras pesquisas apuntan a que el fuego se originó mientras realizaba trabajos con una radial en el arcén de una carretera, pese al elevado riesgo de incendio. La consellera de Interior, Núria Parlon, confirmó que el detenido pasará a disposición judicial y que también se investiga a la empresa para la que trabajaba.

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà. | Europa Press

En las labores de extinción participan más de 400 bomberos, con un centenar de dotaciones terrestres y diez medios aéreos, apoyados por efectivos de los Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protección Civil, ADF, SEM, Cruz Roja, Guardia Civil, policías locales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya incorporación fue solicitada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para reforzar el dispositivo.