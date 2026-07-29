El incendio de la Sierra Oeste enfrenta un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse la estabilización

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid afronta este miércoles una jornada decisiva para evitar reactivaciones y lograr su definitiva estabilización. Tras una noche de "evolución positiva", los equipos de extinción mantienen un nivel de alerta máximo ante unas condiciones meteorológicas que podrían complicarse a lo largo del día.

Así lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, desde el puesto de mando avanzado situado en Navalcarnero. Novillo ha detallado que, tras lograr frenar el flanco norte, la prioridad de los efectivos se centra ahora en la vigilancia y la liquidación de puntos calientes, labor en la que han sido fundamentales los drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid durante la madrugada.

Un perímetro de 29.000 hectáreas bajo "alto riesgo extremo"

El titular regional de Interior ha advertido de que la jornada está marcada por el "alto riesgo extremo" derivado de las altas temperaturas. El reto de los brigadistas consiste en mantener bajo control un perímetro de gran envergadura que alcanza aproximadamente 29.000 hectáreas.

Novillo ha señalado además la tensión a la que se enfrenta el sistema nacional de emergencias, con efectivos desplegados en otros fuegos activos en puntos como Castellón o León. Por este motivo, ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar cualquier actividad de riesgo y ha pedido llamar de inmediato al 112 ante cualquier conato o conducta sospechosa.

Evaluación de daños y paquete de ayudas para los afectados

A pesar de requerir la máxima prudencia, el consejero ha insistido en que el operativo "va por el buen camino" y ha remarcado la necesidad de no bajar la guardia.

En cuanto a la atención a los damnificados, el Consejo de Gobierno aprueba este miércoles un paquete de ayudas extraordinarias. Asimismo, ya se ha puesto en marcha la distribución de alimento para el ganado en los terrenos calcinados y se ha iniciado el peritaje de inmuebles afectados, arrancando las valoraciones en la zona de Encinar del Alberche para ofrecer asesoramiento legal y técnico a los vecinos.