El incendio de la Sierra Oeste tenía potencial para afectar a un millón de madrileños

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reconocido este jueves que el gran incendio forestal de la Sierra Oeste podría haber afectado potencialmente a un millón de personas si se extendía hacia el este de la región.

Novillo ha recapitulado el avance del fuego, originado inicialmente en tres puntos diferentes hace una semana pero que, con las condiciones meteorológicas, terminó por unificarse en un solo frente desde Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, sumando también el incendio de Burgohondo, en Ávila.

"Los incendios comenzaron a relacionarse y la previsión era que crearan su propia atmósfera", ha relatado el consejero en declaraciones a Antena 3 desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, donde ha puesto en valor también las previsiones de los expertos, que apuntaron a que los fuegos confluirían en el Pantano de San Juan, como finalmente ocurrió.

En este sentido, Novillo ha señalado que durante el fin de semana el flanco este del incendio cogió fuerza y se dirigía hacia el centro de la región, lo que podría haber afectado potencialmente a un millón de personas de la zona de Valdemorillo, Boadilla del Monte y Brunete.

Tras un "impresionante" trabajo en ese frente, los vientos cambiaron de nuevo a componente suroeste, alineando el avance del fuego con la sierra de Guadarrama. "Podría haber quemado toda la Sierra, el Parque Nacional y Gredos", ha señalado.

Operativo en la "carretera milagro" de Valdemaqueda

El consejero ha destacado especialmente el dispositivo nocturno en las inmediaciones de Valdemaqueda, donde unos 400 efectivos trabajaron con la carretera M-537 como línea de frente para evitar el avance de las llamas.

Novillo ha destacado a lo largo de los últimos días este operativo sin precedentes, y en esta ocasión ha vuelto a destacar los trabajos de estos 400 profesionales que, con maquinaria y labores manuales, consiguieron evitar una desgracia mayor al norte del Pantano de San Juan.

"Trabajaron durante la tarde y la noche con todas las tácticas", ha señalado el consejero, que ha indicado que habría que rebautizar esta vía como la "carretera milagro". "Era un día terrible, y se consiguió consolidar ese frente", ha dicho.

Reducir la burocracia ganadero-forestal para salvar el bosque

Por otro lado, el consejero ha destacado que en la inspección del terreno ha podido comprobar cómo el entorno ganadero ha delimitado de algún modo el avance de las llamas. Así, ha recalcado la necesidad de reducir la burocracia para estas gestiones ganadero-forestales.

Novillo ha insistido en la importancia de que las administraciones se pongan de acuerdo para coordinar una línea común que facilite las gestiones. Así, ha puesto el ejemplo de que si en la Comunidad de Madrid "hay una buena gestión", pero en los territorios vecinos se hace de forma diferente, "no funciona".

"Los incendios no entienden de fronteras", ha resumido el consejero madrileño, que ha recordado que la región se ha visto afectada no solo por los fuegos originados en territorio propio, sino también por el de Almorox, en Toledo, y más adelante por el de Burgohondo.