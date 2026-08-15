Infoex actúa en un incendio forestal en La Granja, Cáceres, donde se celebra una rave ilegal

ESTABILIZADO

El Plan Infoex logra estabilizar un incendio forestal declarado en La Granja (Cáceres), en las inmediaciones donde se celebra una rave ilegal

La Región
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Publicado: 15 ago 2026 - 21:33 Actualizado: 15 ago 2026 - 21:33
Asistentes a una fiesta no autorizada en La Granja (Cáceres)
Asistentes a una fiesta no autorizada en La Granja (Cáceres) | Europa Press

Medios del Plan Infoex han actuado este sábado en un incendio forestal declarado en La Granja (Cáceres), donde este fin de semana se está celebrando una rave ilegal.

El fuego ya está estabilizado sin frentes activos que lo hagan avanzar, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

En su extinción han colaborado dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, dos agentes del Medio Natural y un helicóptero. En total, 16 efectivos han trabajado para sofocar las llamas.

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