El inspector de la UDEF ratifica presiones en la operación Kitchen

Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y principal investigador del caso Gürtel, confirmó ante la Audiencia Nacional la existencia de una operación policial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno sin autorización judicial, y aseguró que esa actuación se desarrolló sin conocimiento de la unidad que investigaba Gürtel.

Durante su declaración como testigo en el juicio por la operación Kitchen, Morocho explicó que en agosto de 2015 recibió información remitida desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) sobre teléfonos, personas, vehículos y sociedades vinculadas a Bárcenas. Según declaró, ese hallazgo confirmó la existencia de una operación policial paralela y, a su juicio, también dirigida “contra” la propia UDEF. Añadió que esa información era irrelevante para Gürtel y que la unidad investigadora nunca había solicitado apoyo a la DAO. El inspector ratificó además que recibió presiones para excluir el nombre del expresidente Mariano Rajoy de uno de los informes sobre los llamados Papeles de Bárcenas. Según indicó, se le dijo “expresamente” que no debía figurar, decisión que, afirmó, se adoptó en reuniones colectivas.

Morocho también sostuvo que detectó maniobras para “torpedear” la investigación sobre la presunta contabilidad B del PP, lo que, según explicó, le obligó a actuar con “contención” y basar sus informes en indicios “absolutamente sólidos” para evitar posibles nulidades. Señaló que se cuestionaba internamente la validez de los papeles de Bárcenas, la construcción de la prueba y la vinculación entre fondos de la caja B y la reforma de la sede del partido. Asimismo, aseguró que sus informes sufrían retrasos antes de llegar al juez instructor y que trabajó en un clima de “hostilidad manifiesta”. Relató que fue acusado de filtrar información a la prensa y afirmó que existieron intentos de apartarlo de la causa.

En su declaración negó haber propuesto vigilar a la esposa e hijo de Bárcenas y aseguró que nunca investigó a ambos. También relató que recibió reproches por incluir en un informe el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de María Dolores de Cospedal, al considerar un superior que había cometido “un grave error”. “Le digo que lo voy a revisar, a ver si he cometido un error y lo subsanamos, pero me dice que no, que hay que subsanarlo directamente, que hay que quitarlo”, precisó. Morocho relató un episodio ocurrido cuando el exDAO Eugenio Pino le presentó al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, quien llegó a estar acusado en el juicio pero para quien finalmente se archivó la causa por motivos de salud. Morocho sostuvo que las injerencias condicionaron las pesquisas y dificultaron la evolución de una investigación que, según declaró, estuvo sometida a presiones desde distintos ámbitos.