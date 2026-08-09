Intervenidos más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

La Guardia Civil interviene más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

La Guardia Civil ha intervenido 27 fardos con cocaína, tras una persecución a una embarcación semirrígida cuatrimotora, que se dirigía a la localidad de Punta Umbría (Huelva).

Los hechos se han producido tras tener conocimiento de la presencia de una embarcación acercándose a esta localidad onubense, la cual transportaba un exceso de carga.

De manera inmediata, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se ha dirigido a la zona, localizando dicha embarcación, la cual emprendió la huida al detectar la presencia policial.

En ese momento, debido al exceso de carga que les impedía alcanzar una gran velocidad, la tripulación empezó a lanzar los paquetes que transportaban desde la borda al mar, para evitar ser interceptados por los agentes.

Una vez recuperados los paquetes arrojados al agua, la Guardia Civil ha comprobado que contenían cocaína, con un peso total de más de 800 kilogramos. La droga ha sido trasladada a dependencias policiales, continuándose las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.