La investigación a Zapatero empieza por denuncias de Francia y Suiza

La investigación que llevó a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no nació de una querella presentada por el sindicato Manos Limpias, como se repitió en distintos ámbitos políticos y mediáticos, sino de una solicitud de cooperación internacional remitida por las autoridades de Francia y Suiza en 2024. Ambos países alertaron a la Fiscalía Anticorrupción española de movimientos financieros sospechosos vinculados al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el Gobierno en marzo de 2021.

Aquellas comunicaciones, enviadas en el marco de investigaciones sobre presuntas redes de blanqueo de capitales relacionadas con fondos procedentes de Venezuela, llevaron a la Fiscalía española a abrir diligencias. Según las autoridades francesas y suizas, parte del dinero del rescate podría haber servido para devolver préstamos a sociedades vinculadas a una organización criminal asentada en varios países europeos. A partir de esas advertencias, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que, con el paso de los meses, fue ampliándose hasta alcanzar al expresidente del Gobierno. La confusión pública sobre el origen del caso se intensificó cuando algunos portavoces políticos atribuyeron la imputación a una denuncia de Manos Limpias.

Sin embargo, esa querella es posterior: fue presentada a finales de 2025, cuando la investigación ya llevaba más de un año en marcha. La propia documentación judicial confirma que la causa se abrió a raíz de las alertas internacionales y no por iniciativa de ninguna acusación particular. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José Luis Calama, sostiene que Zapatero habría desempeñado un papel central en una estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias.