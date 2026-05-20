El gobierno admite que el auto contra Zapatero contiene indicios serios, pero mantiene su apoyo

El gobierno de España no oculta su preocupación por el contenido del auto judicial que sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el líder de una red de corrupción, toda vez que se trata de un documento serio y que contiene indicios de lo que formula. Pese a ello, mantendrán, al menos por el momento, su respaldo al exdirigente socialista porque no aprecian que haya pruebas concluyentes.

En el mencionado documento, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama desglosa hasta dos millones de euros que distintas empresas vinculadas entre sí y con Plus Ultra abonaron tanto a Zapatero como a la empresa de sus hijas. Según sus sospechas, se trata del pago por la influencia ejercida por el exmandatario para que el gobierno decidiese rescatar con 53 millones de euros de fondos públicos a una aerolínea que, tras ampliar recientemente su flota, cuenta con seis aviones.

Pese a ello, fuentes del ejecutivo destacan que no existen mensajes, conversaciones o audios del anterior presidente socialista que demuestren esta tesis, sino que los indicios se sustentan en testimonios de terceros. Y, al igual que hizo ayer Zapatero a través de un video difundido a los medios, inciden en que él no es propietario de ninguna empresa.

Con todo, tampoco desdeñan el auto del juez Calama, como sí han hecho con la investigación abierta por Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. De hecho, tanto el PSOE como sus socios de gobierno pasaron de deslizar la idea de una utilización política de la justicia cuando saltó la noticia de la imputación a admitir que el caso "no huele bien".

En este escenario, mantendrán la confianza en el expresidente hasta que aparezcan indicios más sólidos. "Yo lo voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario", fue el comentario del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que verbaliza la estrategia que seguirán tanto en Moncloa como en Ferraz.

También el propio Sánchez lo hizo en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", manifestó Sánchez en medio de un elogio a las políticas llevadas a cabo durante sus dos legislaturas, a lo que Feijóo sentenció: "España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto".