Investigan la muerte de una mujer de 83 años hallada atada y con signos de violencia en su casa de Burgos

La Policía Nacional de Burgos ha iniciado una investigación para esclarecer el fallecimiento de una mujer de 83 años que fue hallada atada e inconsciente en su domicilio de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal, por una empleada del hogar la tarde del pasado martes, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Tras el aviso recibido en el servicio de emergencias 112, las primeras dotaciones policiales que llegaron al lugar comprobaron que la víctima estaba inconsciente y presentaba signos de violencia. Las asistencias sanitarias confirmaron su fallecimiento.

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El interior de la vivienda presentaba un visible desorden, con ciertas estancias revueltas. La mujer vivía sola, tenía movilidad reducida y sufría una deficiencia respiratoria grave, por lo que recibía asistencia domiciliaria.

La autopsia que se va a realizar en el día de hoy tratará de determinar las causas de su muerte. Tanto la Policía Judicial con el trabajo de toma de declaraciones ya iniciado, como la Policía Científica y sus conclusiones tras la inspección ocular en el lugar de los hechos, determinarán el móvil del crimen.

No se descarta ninguna hipótesis, incluida la del robo.