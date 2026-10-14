La función del voto

El Tribunal Supremo eligió el 12 de octubre para confirmar la suspensión cautelar del derecho a voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a 163.000 residentes en el extranjero nacionalizados por la "ley de nietos", de los cuales unos 70.000 habían acreditado el exilio del abuelo por la Guerra Civil o la dictadura de Franco y los otros 90.000 resulta imposible tramitarlo en plazo, según la Abogacía del Estado.

El poder judicial no disimula sus preferencias políticas desde los indultos y la amnistía a los condenados por el "procés" y el Gobierno central ya no se muerde el reproche público, pero calificar el fallo de "situación de extraordinaria gravedad", como hizo la ministra y portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, tiene el mismo efecto que las sospechas de Alberto Núñez Feijóo con el fraude en el voto por correo. Aunque el Supremo haya atendido un recurso de Vox.

"La hiperventilación del PSOE con la 'ley de nietos' es lo que hace desconfiar a todos los españoles", deslizó Diego Calvo tras el Consello de la Xunta en el que suplió al presidente Rueda, de viaje en Bruselas. Y está por ver que en esta función el nieto del exiliado no simpatice con Javier Milei o Marine Le Pen

"En una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe", añadió Saiz. El Gobierno acata pero alienta a la Abogacía del Estado a estudiar el fallo por si encuentra una rendija por la que colar la apelación. Cuesta comprender el empeño en un tema en el que la derecha y la izquierda pueden coincidir sin incurrir en contradicción: la nacionalidad sin arraigo no debería decidir tu gobierno, aunque es probable que tampoco haya interés, como se demostró con el voto rogado para los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) que aprobó el Congreso en 2011. La participación en las generales menguó del 31,7% al 5% hasta que se suprimió en 2022. El trámite recibió críticas por la complejidad y la burocracia, pero también acabó desincentivando campañas por las Américas en la que el PPdeG aventajaba a BNG y PSdeG en unas cuantas queimadas. Para la nacionalista Ana Pontón la decisión del Supremo es muy grave y alienta la hipótesis de que pueda haber un pucherazo por 163.000 personas sumadas a un censo de millones. "La hiperventilación del PSOE con la 'ley de nietos' es lo que hace desconfiar a todos los españoles", deslizó Diego Calvo tras el Consello de la Xunta en el que suplió al presidente Rueda, de viaje en Bruselas. Y está por ver que en esta función el nieto del exiliado no simpatice con Javier Milei o Marine Le Pen.