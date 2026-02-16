Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con el suicidio de una menor de 14 años en la ciudad malagueña de Benalmádena, según han confirmado fuentes cercanas al caso. Los hechos han tenido lugar este fin de semana. El cuerpo de la chica fue hallado en la madrugada del domingo. Tras los hechos se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias.

Desde el sistema Emergencias 112 Andalucía han precisado que este pasado domingo fue alertado por la Policía Local. De inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

Según informa el diario "Sur", los propios padres manifestaron a los agentes que su hija, que estudiaba en el IES Benalmádena, estaba en tratamiento psicológico porque, al parecer, estaba sufriendo acoso escolar. Por otro lado, fuentes de la Delegación de Educación han señalado que se está recabando toda la información de la situación de la alumna en el centro en el que estudiaba y que, cuando se disponga, informaran sobre ello.

La Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.