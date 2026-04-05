Jorge Fernández Díaz y José Luis Ábalos se sientan en los tribunales

Esta semana se abren en España dos juicios de alto perfil que afectan a destacados exdirigentes del PP y del PSOE. La Audiencia Nacional juzga desde hoy la presunta operación Kitchen, un plan de espionaje en 2013 orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exministro Jorge Fernández Díaz. Un día después, el Tribunal Supremo juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia, con penas solicitadas de hasta 24 años. Ambos casos vuelven a situar a la política española bajo el foco judicial.

El juicio por la operación Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el objetivo era obtener información y documentos que pudieran incriminar al PP y a sus dirigentes en el caso Gürtel, evitando que el material fuera incorporado al procedimiento judicial.

La Fiscalía solicita 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para el exministro Jorge Fernández Díaz por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. También pide 15 años para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo, mientras que José Manuel Villarejo, comisario jubilado, afronta 19 años de cárcel. Otros implicados incluyen a Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos y Marcelino Martín Blas, con penas menores, y los inspectores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez y José Luis Olivera, para quienes se solicitó el archivo.

El excomisario Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo debido a incapacidad mental tras un ictus. La familia Bárcenas ejerce la acusación particular, mientras el juicio se centra en esclarecer la ejecución de esta operación ilegal de inteligencia y su alcance dentro del PP. El juicio se extenderá hasta el 30 de junio, prestarán declaración, entre otros, Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Grande-Marlaska.

La Fiscalía pide hasta 24 años de cárcel a Ábalos y 19 para Koldo El Tribunal Supremo juzgará a partir de mañana al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. Ábalos y Koldo se encuentran en prisión provisional desde noviembre y se declaran inocentes. La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, sostiene que los tres acusados “convinieron” aprovecharse del cargo ministerial de Ábalos para favorecer a Aldama en adjudicaciones a cambio de beneficios económicos, con “ánimo de enriquecimiento”. El fiscal incide en que la presunta organización nació “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, y que la organización operó durante varios años, manteniendo una estructura estable que se debilitó solo con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021. El escrito detalla que Ábalos actuaba como “jefe”, aportando autoridad e influencia, mientras que Koldo era su “alter ego” y principal intermediario, desempeñando funciones profesionales y personales tanto lícitas como ilícitas. Aldama, a su vez, captaba y promovía empresas para acceder a contratos con la Administración. La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, además de multas millonarias. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la pena máxima para Ábalos y Koldo a 30 años. El juicio examinará la estructura organizativa de los acusados, su reparto de funciones y las presuntas irregularidades en la contratación durante la crisis sanitaria.