Un joven de 23 años muere aplastado por su coche cuando lo reparaba en Madrid

Un joven de 23 años perdió la vida al ser aplastado por su vehículo en Madrid cuando lo estaba arreglando. El accidente ocurrió en las últimas horas del pasado viernes en el municipio madrileño de Miraflores de la Sierra.

La víctima se encontraba realizando reparaciones en el vehículo en la Calle Pastrana de la localidad madrileña cuando fue aplastado debido a unas causas que aún se desconocen. El 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada de alerta a las 22:58 horas.

Hasta el lugar se desplazaron miembros del SUMA 112, Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil. Los elementos estabilizaron el vehículo y liberaron el cuerpo del fallecido.

Por el momento, la Guardia Civil se encuentra investigando las causas del fallecimiento.