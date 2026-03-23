Juanma Moreno convoca elecciones autonómicas en Andalucía el domingo 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto en una foto de archivo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la convocatoria de las elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo, tras firmar el decreto de disolución del Parlamento andaluz, que marca el inicio oficial de los plazos electorales.

Se trata de un adelanto respecto a la cita electoral anterior, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022. Moreno llega a esta convocatoria desde una posición relativamente cómoda, con el PP andaluz aspirando a revalidar la mayoría absoluta lograda en 2022 y transformar la campaña en un plebiscito sobre la gestión de la Junta, especialmente tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y las fuertes lluvias de febrero.

El contexto político presenta una oposición fragmentada, con el PSOE buscando consolidar apoyos tras los comicios en Castilla y León, y la izquierda aún debatiendo fórmulas de concurrencia entre Podemos, Por Andalucía, Sumar y otras siglas.

En paralelo, el PP confía en aprovechar su impulso tras contener a Vox en Castilla y León y consolidar su hegemonía en la región, por lo que el adelanto a mayo también se interpreta como un intento de aprovechar una ventana política favorable.

Las fechas inicialmente consideradas eran el 31 de mayo y el 14 de junio, pero finalmente Moreno decidió acelerar el calendario electoral para situarlas en pleno mes de mayo.

El anuncio oficial se realizó desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, y marca el inicio de un periodo electoral que definirá la composición del Parlamento andaluz y el futuro gobierno autonómico.