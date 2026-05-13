Xaime Calviño

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En Portada: Ourense busca cocineros, el Real Madrid presidente

LA PREGUNTA DEL DÍA

Abra cualquier plataforma de empleo y aparecen 300 ofertas en la provincia de Ourense. Se buscan pistoleros a este lado del Miño, gente con ganas de disparar a todo lo que se mueva en el ámbito laboral. La falta de relevo generacional es un fenómeno estatal que llega hasta la presidencia del Real Madrid.

Publicado: 13 may 2026 - 14:12 Actualizado: 13 may 2026 - 16:16
Opinión Xaime Calviño
Opinión Xaime Calviño | La Región

Falta quien planche, quien limpie, quien cocine la carne o'caldeiro o la tortilla de patatas en el restaurante y también quien la sirva. Falta quien nos cuide, sobre todo llegados a cierta a edad, y por supuesto quien nos cure, tanto médicos como enfermeras. Falta quien reparta la mercancía hasta Alemania o hasta el comercio de la esquina y falta quien la venda. Falta quien arregle el motor del coche, quien desatasque el grifo del baño y quien repare el tejado de la vivienda.

Según el informe del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) divulgado por La Región, faltan hasta periodistas, es decir, profesionales que se atrevan a investigar la verdad aunque duela. Y también psicólogos, profesionales que ayuden a asumir la verdad aunque duela. Esto falta ya, ahora, en este momento, debido a la ruptura del relevo generacional de padres a hijos: tal como pone de manifiesto la estadística, hay casi el doble de profesionales a las puertas de la jubilación que a las puertas del mercado laboral, una brecha que ni siquiera las remesas de inmigrantes es capaz de solventar.

Esto ocurre en Ourense… mientras que en España, vista y oída la rueda de prensa ofrecida este martes por Florentino Pérez, parece que también falta un presidente para el Real Madrid.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿está de acuerdo con esta radiografía?, ¿es para alarmarse?, ¿tiene Ourense capacidad para revertirla?

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