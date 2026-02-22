El Gobierno espera "hacer llegar cuanto antes" sus ayudas para los "damnificados" del temporal en Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reafirmado la intención del Ejecutivo central de “hacer llegar cuanto antes” a los damnificados por el tren de borrascas registradas entre enero y febrero las ayudas acordadas por el Consejo de Ministros.

Así lo ha manifestado el delegado, después de que haya entrado ya en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros que movilizará más de 7.000 millones de euros para afectados por esta serie de temporales en puntos de Andalucía.

Tras indicar que el Gobierno podría “ampliar” la cuantía de fondos destinados a este plan “si fuera necesario” en función de la evaluación de daños, el delegado ha destacado que el decreto incluye ayudas por daños en vivienda, daños personales e infraestructuras municipales, así como para el sector primario andaluz por un montante global de 2.780 millones de euros, de los que unos 2.100 millones son ayudas directas, que serán ingresadas directamente en las cuentas corrientes de los agricultores.

El delegado ha apuntado la intención del Gobierno de acudir “a los municipios más pequeños”, que tienen menos capacidad de medios personales, para informar a la población y ayudarle en la tramitación de estas ayudas que, según ha incidido, reflejan “una apuesta clara” del Ejecutivo central para “dar una respuesta a Andalucía”, junto con Extremadura, también afectada por estos temporales, para que “cuanto antes podamos reconstruir” la región andaluza.

De igual modo, y en relación al papel de la Junta de Andalucía, el delegado ha defendido que el Ejecutivo andaluz debe “resolver sus ayudas de forma inmediata”, como —ha subrayado— está haciendo el Gobierno de España con una cantidad récord destinada a “mitigar al máximo” el fuerte impacto sufrido por la actividad económica y la sociedad andaluza.

Además, ha señalado que la Junta debe “compatibilizar al máximo posible” sus ayudas con las del Gobierno de España y coordinarse “para no duplicar”, al igual que las diputaciones provinciales deben complementar sus aportaciones con las de las administraciones central y autonómica.

Mientras tanto, el Gobierno trabaja para que “cuanto antes” los damnificados puedan recibir las ayudas y empezar con la recuperación de sus vidas, viviendas, negocios y fincas.

Cooperación entre el Gobierno central y la Junta

Al hilo de esta cadena de temporales, y también del accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 víctimas mortales, el delegado ha reivindicado la “cooperación” entre la administración central y la autonómica, que debe ser “fundamentalmente operativa”, con el “único objetivo” de garantizar la salvaguarda de las personas en momentos de crisis y emergencias.

Pedro Fernández ha explicado que el Gobierno y la Junta se han estado coordinando “perfectamente”, activando todos los recursos del Estado —como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, la Dirección General de Tráfico, las confederaciones hidrográficas o la Unidad Militar de Emergencias (UME)— con el objetivo prioritario de salvar vidas.

“En ese punto coincidimos”, ha remarcado, calificando de “buena” la coordinación operativa entre ambas administraciones.