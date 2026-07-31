El juez Calama rectifica y admite parte del incidente de nulidad de Zapatero en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rectificado su decisión de rechazar el incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El magistrado había considerado el pasado 24 de julio que el escrito se había presentado fuera de plazo, pero ahora reconoce que el cómputo debía comenzar más tarde.

Calama explica que las partes pudieron acceder a la causa el 25 de mayo, pero las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción no estuvieron disponibles hasta el 29 de mayo. Tras advertir una de las defensas que esa documentación no se había incorporado al expediente, los plazos quedaron afectados. De este modo, el escrito presentado por Zapatero el 25 de junio sí se encontraba dentro del plazo legal.

La rectificación, no obstante, es parcial. El juez admite a trámite la petición respecto a ocho primeras resoluciones impugnadas por la defensa del expresidente, entre ellas la apertura de una pieza separada, la incorporación de las diligencias de Anticorrupción, varias autorizaciones de entradas y registros y la inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en favor de la Audiencia Nacional.

La defensa de Zapatero sostiene que durante la investigación se vulneraron varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

Fuera del incidente

Sin embargo, quedan fuera de la revisión algunas de las actuaciones más recientes de la investigación. El juez no admite la nulidad respecto a los registros practicados en el despacho de Zapatero y en las empresas vinculadas al caso, entre ellas What The Fav, Softgestor e Inteligencia Prospectiva.

Tampoco se incluyen las resoluciones que ordenaron nuevas diligencias, el bloqueo parcial de cuentas bancarias ni la apertura de una pieza separada por un presunto delito contra la Hacienda Pública y contrabando, al considerar el magistrado que estas decisiones sí fueron recurribles dentro del plazo establecido.

Ahora, Calama dará traslado del escrito al resto de las partes para que puedan presentar sus alegaciones en un plazo común de cinco días. La admisión parcial del incidente no supone que el juez haya aceptado las nulidades planteadas por Zapatero, sino que permitirá estudiar si alguna de las resoluciones cuestionadas debe ser anulada.