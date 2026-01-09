El juez ourensano Antonio Piña admite una querella de Hazte Oír contra Zapatero por sus vínculos con Maduro y abre diligencias previas
AUDIENCIA NACIONAL
El juez Antonio Piña, que desde hace unos meses está al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tras haber sido presidente de la Audiencia Provincial en Ourense, ha firmado un auto por el que se abren diligencias previas contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para investigar sus vínculos con el presidente de Venezuela capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro.
El juez Antonio Piña firma en dicho auto de la Audiencia Nacional que "es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales" y pide opinión a la Fiscalía sobre este caso. Así lo avanzaba El Confidencial y lo corroboraba en su cuenta en la red social X la asociación Hazte Oír. Justamente, la querella que motiva este auto contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus supuestos vínculos delictivos con el régimen bolivariano de Venezuela fue presentada por estqa asociación. Según plantea Hazte Oír, Zapatero es una pieza relevante en la estructura delictiva atribuida al dirigente de Venezuela que ha sido detenido y trasladado ante un juez federal en los Estados Unidos la pasada semana.
Los cargos que se imputan a Maduro son cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
