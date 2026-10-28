El juez rechaza la petición de Zapatero de pedir a Arabia Saudí datos de las joyas y duda de que fuesen un regalo oficial

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo con el rey de Arabia Saudí.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar información a Arabia Saudí sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno. El magistrado considera que no existen pruebas objetivas que respalden la versión de que las piezas fueron un regalo del rey Abdalá durante su visita a España en 2007.

Las joyas, compuestas por tres conjuntos de rubíes, esmeraldas y zafiros, fueron localizadas el pasado 19 de mayo en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Según el auto, estaban sueltas y mezcladas con otras joyas, sin sus estuches originales, certificados ni documentación que acreditase su procedencia.

La firma Ansorena realizó una primera valoración de las piezas, que alcanzó los 1,3 millones de euros. Está pendiente, además, otro informe pericial encargado a la joyería Yanes para determinar su valor.

El precedente de otros regalos saudíes

El magistrado también recuerda que otros obsequios procedentes de Arabia Saudí sí se incorporaron al patrimonio público, entre ellos un reloj de oro y esmeraldas. En este sentido, alude al Código de Buen Gobierno de 2005, aprobado durante el mandato de Zapatero, que establecía que los regalos institucionales de especial relevancia debían pasar a formar parte del patrimonio público.

La Fiscalía ha solicitado que el expresidente también sea investigado por un posible delito de malversación si se confirma su versión de que las joyas fueron un regalo oficial, al considerar que, en ese caso, podría habérselas quedado en lugar de incorporarlas al patrimonio público. El juez todavía no se ha pronunciado sobre esta petición.

La investigación se enmarca en el caso Plus Ultra, relacionado con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea y con presuntas irregularidades que se encuentran bajo investigación judicial.