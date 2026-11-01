La jueza del accidente de Urda ordena acelerar la búsqueda de restos y trabajar durante la noche

La jueza que instruye el caso del accidente ferroviario de Urda ha ordenado acelerar las labores de búsqueda, incorporar más operarios y mantener los trabajos también durante la noche. El objetivo es localizar los posibles restos que todavía puedan encontrarse en la zona del siniestro y entregarlos a las familias de las víctimas lo antes posible.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha explicado que la decisión responde a la “urgente necesidad” de localizar todos los restos que puedan permanecer en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados. La zona continúa siendo inspeccionada por los equipos de búsqueda.

Las labores forenses han permitido identificar hasta el momento a 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente.

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Desciende el número de heridos hospitalizados

La cifra de personas heridas que permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha ha bajado hasta las 31, de las que 13 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid continúan ingresadas otras diez personas.

En total, los hospitales de ambas comunidades han atendido a 232 heridos de diversa consideración como consecuencia del choque de trenes.