La jueza aprecia indicios de homicidio contra Jonathan Andic

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ordenó prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, fallecido el 14 de diciembre de 2024 en las Cuevas del Salnitre de Collbató, en Montserrat.

En el auto judicial, la magistrada apreció indicios de una participación “activa y premeditada” del hijo del empresario en unos hechos que inicialmente se investigaron como un accidente durante una ruta de senderismo. Isak Andic murió tras precipitarse por un barranco de más de 100 metros de altura mientras caminaba únicamente acompañado de su primogénito.

La jueza basó parte de sus sospechas en las contradicciones detectadas entre las declaraciones realizadas por Jonathan Andic el mismo día de la muerte, el 31 de diciembre de 2024 y el martes en sede judicial. Según el auto, en una primera comparecencia aseguró que caminaba cuatro o cinco metros por delante de su padre, que este se había detenido para hacer fotografías y que no lo tenía a la vista cuando escuchó un ruido y vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Posteriormente declaró que ambos acostumbraban a conversar mientras paseaban y que ya habían realizado ese recorrido unas dos semanas antes. La magistrada consideró “poco probable” que, si caminaban juntos, no hubiera visto la caída de su padre.

La resolución también destacó contradicciones sobre las visitas previas al lugar de los hechos. Jonathan Andic aseguró haber realizado el recorrido una vez semanas antes, aunque las pruebas de localización de su vehículo situaron su coche en la zona los días 7, 8 y 10 de diciembre.

En relación con el ámbito familiar y empresarial, la jueza sostuvo que diversos testigos confirmaron la existencia de una crisis personal y profesional entre padre e hijo desde 2015, cuando Isak Andic apartó a Jonathan de la dirección de la compañía para retomar él mismo el control.

Aunque el investigado negó desavenencias con su progenitor, el análisis de mensajes de Whatsapp reflejó una relación deteriorada. Según la magistrada, el principal motivo de conflicto era “la obsesión” del hijo por el dinero, hasta el punto de solicitar una herencia en vida que el empresario aceptó para mantener la relación familiar.

El auto añadió que Jonathan Andic supo a mediados de 2024 que su padre pretendía modificar el testamento y crear una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas. A partir de entonces, según la jueza, intentó reconciliarse con él. La magistrada también incorporó un informe de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d’Esquadra. Los agentes concluyeron que las marcas encontradas en el suelo junto al punto de caída no podían producirse con un simple resbalón, sino mediante movimientos deliberados y repetidos.