Beatriz Biedma la jueza que investigó a David Sánchez, será acusación particular en el caso Leire Díez

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, citó el próximo 8 de octubre como perjudicada a Beatriz Biedma, la jueza de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que denunció haberse visto afectada por una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama para “desacreditarla pública y profesionalmente”.

En un auto, el juez Pedraz acepta como acusación particular a Biedma, como ella había solicitado, en la causa en la que se investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez. El magistrado señala que la jueza resulta indiciariamente perjudicada “al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa”.

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto “de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos”. También hizo referencia a informaciones publicadas sobre una anotación en la agenda de Díez “días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada”, que atribuye a “una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física”.