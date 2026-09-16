La jueza Tardón llama como testigos a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha acordado citar en calidad de testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, dentro de la causa judicial abierta para esclarecer la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

En la resolución, la magistrada ha señalado la declaración de Vivas para el próximo 30 de septiembre, mientras que Sanz comparecerá el 1 de octubre. Para esa misma fecha, el juzgado ha convocado igualmente como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Rastreo de las alertas y comunicaciones de riesgo

Junto a los testimonios solicitados, Tardón ha ordenado una serie de diligencias destinadas a recabar todas las alertas tempranas y análisis de riesgos que pudieran haber elaborado las fuerzas policiales y las unidades militares sobre este episodio transfronterizo.

La titular del juzgado ha solicitado que, en caso de confirmarse la existencia de estos informes, los organismos responsables detallen quiénes fueron los destinatarios oficiales, las vías empleadas para la transmisión del material de inteligencia y la fecha y hora exactas de su difusión.