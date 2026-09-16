Von der Leyen: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa, y Europa estará para vosotros"

"La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elegido el pleno de la Eurocámara para dirigirse a los ceutíes más de un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española y para proponer una nueva normativa que permita agilizar las devoluciones.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que ha repasado los retos pendientes para la UE y ha esbozado su hoja de ruta para lo que queda de legislatura, la conservadora alemana se ha mostrado partidaria de endurecer la frontera exterior y de agilizar las deportaciones.

En este sentido, ha propuesto un marco de emergencia que permita suspender por tiempo limitado los estándares de los procedimientos de expulsión de emigrantes ilegales, con el objetivo de reaccionar de manera más ágil en crisis como la sucedida los días 30 y 31 de julio, cuando casi 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron en Ceuta. "Nuestras herramientas deben evolucionar", ha argumentado.

Aunque ha evitado toda referencia al papel de Rabat en ese episodio, Von der Leyen sí ha insistido en que Europa debe proteger sus fronteras, máxime cuando debe hacer frente a escenarios en los que "se provocan movimientos masivos de personas, y se utilizan como arma". "Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y bajo qué circunstancias, y no los traficantes ni las redes de contrabando", ha remachado.

Al hilo de ello, ha llamado a reforzar la labor de Frontex y por mejorar los sistemas de alerta temprana, también en el ámbito digital, y ha planteado estrategias de formación y empleo en origen que contribuyan a reducir los flujos migratorios irregulares.

Además, ha avisado de que la situación en la ciudad autónoma española exige una "solución europea" y ha sostenido que eso pasa por la aplicación adecuada del Pacto de Migración que los Veintisiete deberían haber integrado ya en sus legislaciones por completo. Este pacto, como ha recalcado, "da responsabilidad a todos, pero también exige la solidaridad de todos".