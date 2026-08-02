El juicio de la Kitchen: cuatro meses y más de cien testigos

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino, y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, durante el primer día del juicio.

El juicio de la Operación Kitchen quedó la pasada semana visto para sentencia tras cuatro meses de vista oral en los que el tribunal de la Audiencia Nacional (AN), presidido por la magistrada Teresa Palacios, escuchó a más de un centenar de testigos entre policías, investigadores y políticos.

Una vista que contó con los testimonios destacados de quienes, con permiso de los acusados, fueron las estrellas del juicio: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, testigo, y el extesorero del PP Luis Bárcenas, perjudicado en la causa.

El proceso, iniciado a principios de abril, concluyó la semana pasada con los informes finales de las defensas de los acusados, que negaron la existencia del presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido y obstaculizar, supuestamente de ese modo, la investigación la existencia de una contabilidad opaca en el seno de partido.

En su lugar, los abogados de los acusados han sostenido la tesis colectiva de que no existió tal operativo parapolicial “criminal”. En su lugar, casi todos han descrito una operación policial “legal” que buscaba dinero que el extesorero del PP, investigado por la justicia en aquel momento, pudiera esconder en el extranjero, así como a sus posibles testaferros.

Penas de cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex “número dos”, Francisco Martínez, así como para el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo.

Anticorrupción ha solicitado 19 años, la pena más alta, para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Para Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero, ha reclamado 12 años y medio, mientras que para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas ha interesado dos años y medio.

La Fiscalía ha reclamado la absolución del inspector José Luis Olivera, como también para los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Estos dos últimos quedaron fuera del juicio después de que la acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, y popular, llevada por el PSOE y Más Madrid, decidieran retirar sus acusaciones.

Mientras que los acusados han defendido la legalidad de sus actuaciones -afirmando que lo que hubiera sido delictivo hubiera sido no investigar a Bárcenas, como dijo el abogado de Francisco Martínez-, el fiscal César de Rivas adujo que en el juicio ha quedado probado la existencia de “un operativo parapolicial criminal” que tenía como objetivo “recabar” información “comprometedora” y “grabaciones” sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar Bárcenas.