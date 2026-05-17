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Carlos Kitchen, cocina local con menú de mediodía y carta de carnes

VIDA

Carlos Kitchen nace como apuesta por la cocina de proximidad que con menos de un mes abierto ya es un referente en la ciudad de Ourense. Cuenta con menú del medio día y la carta destaca por la calidad del género

La barra de Carlos Kitchen ofrece desde bollería hasta pinchos.
La barra de Carlos Kitchen ofrece desde bollería hasta pinchos. | Martiño Pinal

Con menos de un mes abiertos, Carlos Kitchen se está consolidando como un referente en la gastronomía de la ciudad. El local ofrece menú del día al mediodía y carta por la noche, con reservas para la cena. Una apuesta por la cocina de proximidad, con género de calidad y una carta en la que destacan los cortes de carne como las propuestas más demandadas por los clientes desde el primer día. Chuletón, lomo y secreto ibérico lideran las preferencias de una clientela que está respondiendo bien a la propuesta. Al frente de los fogones está Carlos, un cocinero con ocho años de experiencia en el sector.

  • Dirección: Eulogio Gómez Franqueira, 27, Ourense
  • Horario: De 8:00 a 23:00 horas

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