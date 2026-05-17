Carlos Kitchen, cocina local con menú de mediodía y carta de carnes

Con menos de un mes abiertos, Carlos Kitchen se está consolidando como un referente en la gastronomía de la ciudad. El local ofrece menú del día al mediodía y carta por la noche, con reservas para la cena. Una apuesta por la cocina de proximidad, con género de calidad y una carta en la que destacan los cortes de carne como las propuestas más demandadas por los clientes desde el primer día. Chuletón, lomo y secreto ibérico lideran las preferencias de una clientela que está respondiendo bien a la propuesta. Al frente de los fogones está Carlos, un cocinero con ocho años de experiencia en el sector.

Dirección: Eulogio Gómez Franqueira, 27, Ourense

Horario: De 8:00 a 23:00 horas