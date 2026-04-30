Junts exige negociar ya el nuevo decreto de alquileres y pide deducciones fiscales para apoyarlo

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha instado al Gobierno a sentarse de inmediato a negociar un nuevo decreto para prorrogar los contratos de alquiler, tras la caída de la anterior norma en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a TVE, Nogueras ha criticado la “lentitud” del Ejecutivo y ha asegurado que su formación ya tiene propuestas registradas. “Nosotros los deberes los tenemos hechos”, ha afirmado, señalando que el Gobierno podría “copiar, pegar y publicar” sus medidas “incluso mañana”.

Deducciones para alquileres e hipotecas

Entre las condiciones de Junts para apoyar el nuevo decreto, la portavoz ha insistido en la necesidad de desgravar tanto los alquileres como las hipotecas, con el objetivo de aliviar la carga económica de los ciudadanos.

A su juicio, esta medida permitiría dar “mucho aire al bolsillo” de quienes afrontan pagos mensuales de vivienda.

Nogueras también ha defendido la importancia de recuperar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario, que considera deteriorada en los últimos años.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de corregir los defectos que, en su opinión, presentaba el anterior texto impulsado por Sumar, y ha dejado claro que el apoyo de Junts dependerá de que se incorporen estas nuevas medidas.