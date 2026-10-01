Junts tumba los dos decretos de vivienda y pide al Gobierno que los retire antes de la votación de este viernes

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Junts per Catalunya votará en contra de los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados, una decisión que supone un revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y compromete la convalidación de las medidas aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros.

La formación independentista comunicó su decisión en la noche de este jueves después de una reunión telemática de su ejecutiva, convocada de urgencia por su secretario general, Jordi Turull. Durante toda la jornada, el partido había evitado avanzar cuál sería finalmente el sentido de su voto.

“No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas”, había señalado previamente la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Entre las principales reticencias de la formación está la consideración de que los decretos constituyen un “parche” que no resuelve los problemas estructurales del mercado de la vivienda. Fuentes del partido también habían expresado su preocupación por que determinadas medidas puedan reducir la oferta disponible y contribuir a incrementar los precios.

El partido ha defendido tradicionalmente como una de sus prioridades “proteger al pequeño propietario” y dentro de su grupo parlamentario existían dudas sobre las medidas que incrementan la intervención pública en el mercado inmobiliario.

Podemos, PNV y Coalición Canaria habían anunciado apoyos

La posición de Junts adquirió especial relevancia después de que Podemos, PNV y Coalición Canaria avanzasen su disposición a facilitar la aprobación de al menos uno de los decretos, el que incluye el veto a la compra de viviendas por parte de fondos buitres y prorroga hasta 2030 la prohibición de desahucios de personas vulnerables.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó las medidas de “migajas”, aunque confirmó el voto favorable de su formación. El PNV, por su parte, anunció un apoyo “crítico”, al considerar el decreto “un parche puntual, con muchas carencias”, pero valorar la protección de las personas vulnerables y las mejoras para pequeños propietarios.

Pese a estos respaldos, el rechazo anunciado por Junts cambia el escenario de la votación de este viernes. La formación independentista sostiene que su decisión responde a su posición sobre el contenido de las medidas y no a las necesidades parlamentarias del Ejecutivo.